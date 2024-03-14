Посмертно: Путин наградил медалью погибшего зама главы Краснояружского района

Последний фактически спас жизнь Игорю Бородаенко на месте взрыва. Он остановил сильное кровотечение. В больнице заместитель главы Краснояружского района перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь, но мужчина скончался.