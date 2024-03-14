Посмертно: Путин наградил медалью погибшего зама главы Краснояружского района

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В указе о награждении государственными наградами РФ сказано, что заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко посмертно награждают медалью за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Напомним, машина, в которой ехал Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев, подорвалась на мине в декабре 2023 года.
Последний фактически спас жизнь Игорю Бородаенко на месте взрыва. Он остановил сильное кровотечение. В больнице заместитель главы Краснояружского района перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь, но мужчина скончался.
Ранее президент дал поручение наградить чиновников из Шебекинского округа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.