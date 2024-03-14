Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Посмертно: Путин наградил медалью погибшего зама главы Краснояружского района

Посмертно: Путин наградил медалью погибшего зама главы Краснояружского района

14 марта 2024, 18:46
Фото: 1MI
Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Сюжет
СВО

В указе о награждении государственными наградами РФ сказано, что заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко посмертно награждают медалью за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Напомним, машина, в которой ехал Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев, подорвалась на мине в декабре 2023 года.

Последний фактически спас жизнь Игорю Бородаенко на месте взрыва. Он остановил сильное кровотечение. В больнице заместитель главы Краснояружского района перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь, но мужчина скончался.

Ранее президент дал поручение наградить чиновников из Шебекинского округа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юную белгородку наградили за спасение раненых премией «По зову женского сердца»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Отец солдата»: белгородца наградили за проявленное его сыном мужество в зоне СВОВ Минобре РФ наградили белгородца за то, что он не дал школе сгореть при обстрелеПутин наградил дирижёра белгородской филармонии медалью
#Белгородская область#Владимир Путин#Награда#Медаль#Краснояружский район#Белгород#Кристина Семенчук#Погибший#СВО#Игорь Бородаенко
Подпишитесь
Над Белгородом и районом сбили 11 воздушных целей: пострадали два человека
Сегодня, 14:50
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?
Сегодня, 15:06
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
«Внучка ногу ушибла»: юная белгородка пострадала в своей квартире из-за обстрела ВСУ
Сегодня, 14:15
Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом
Сегодня, 14:09