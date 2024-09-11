Молодые белгородцы провели День трезвости в полиции из-за принятых наркотиков

Posted 11 сентября, 10:52
Published 11 сентября, 10:52
Modified 11 сентября, 10:52
Updated 11 сентября, 10:52
Вчера, 10 сентября, сотрудники правоохранительных органов заметили в интернете видеозапись, на которой оказались запечатлены двое молодых людей в состоянии наркотического опьянения. Белгородцы в этот момент находились возле детской площадки по улице Гостёнской.
Полицейские задержали 20-летнего и 23-летнего жителей Белгорода. От помощи медиков и прохождения освидетельствования те отказались.
11 сентября, День трезвости, молодые люди провели в отделе полиции. В отношении них составили протоколы по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ («Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.