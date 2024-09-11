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Posted 11 сентября, 10:52

Published 11 сентября, 10:52

Modified 11 сентября, 10:52

Updated 11 сентября, 10:52

Фото с места задержания белгородцев

Молодые белгородцы провели День трезвости в полиции из-за принятых наркотиков

11 сентября 2024, 10:52
Фото: региональное УМВД
Фото с места задержания белгородцев
Сюжет
Новости Белгорода
Молодые белгородцы провели День трезвости в отделе полиции, поскольку его канун встретили в наркотическом опьянении. Обоим грозит штраф или административный арест, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера, 10 сентября, сотрудники правоохранительных органов заметили в интернете видеозапись, на которой оказались запечатлены двое молодых людей в состоянии наркотического опьянения. Белгородцы в этот момент находились возле детской площадки по улице Гостёнской.

Полицейские задержали 20-летнего и 23-летнего жителей Белгорода. От помощи медиков и прохождения освидетельствования те отказались.

11 сентября, День трезвости, молодые люди провели в отделе полиции. В отношении них составили протоколы по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ («Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Белгорода#Наркотическое опьянение#Белгород#День трезвости
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