Учёные создали компьютерный алгоритм для диагностики болезней по цвету языка

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Предложенная система диагностики умеет различать болезни и одинаково успешно определяет диабет, инсульт, коронавирус. Метод полностью безопасен, очень эффективен, удобен в использовании и не требует дорогостоящего оборудования.
Алгоритмы машинного обучения изучили свыше 5 тысяч фотографий языков. Затем они были протестированы на 60 изображениях языков пациентов из больниц, и в большинстве случаев искусственный интеллект правильно определил, что беспокоит пациента.
В ходе эксперимента камеры, находящиеся в 20 см от заболевшего, регистрировали цвет языка, после чего система мгновенно делала предположения о его состоянии здоровья — словно опытный врач в поликлинике. В будущем учёные надеются применять для такой диагностики мобильные телефоны.
Практика визуального исследования языка пришла из древней китайской медицины и используется уже более двух тысяч лет. По цвету, форме и толщине языка можно выявить разные заболевания. Например, у людей с диабетом язык становится жёлтым.
Фиолетовый или цвет индиго указывает на проблемы с органами пищеварения, сосудами или астмой. У пациентов с раком язык приобретает пурпурный оттенок и покрывается толстым слоем налёта.
При перенесённом инсульте язык может стать красным и изменить форму. Бледный язык свидетельствует о наличии анемии. При серьёзных случаях коронавируса язык приобретает тёмно-красный цвет.