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Учёные создали компьютерный алгоритм для диагностики болезней по цвету языка

Учёные создали компьютерный алгоритм для диагностики болезней по цвету языка

15 августа 2024, 15:58
Фото: 1MI
Разработан программный алгоритм, который способен выявить большое количество заболеваний с точностью 98%, анализируя цвет языка. Исследование было опубликовано в журнале Technologies. Подробности сообщает «Новая Хакасия».

Предложенная система диагностики умеет различать болезни и одинаково успешно определяет диабет, инсульт, коронавирус. Метод полностью безопасен, очень эффективен, удобен в использовании и не требует дорогостоящего оборудования.

Алгоритмы машинного обучения изучили свыше 5 тысяч фотографий языков. Затем они были протестированы на 60 изображениях языков пациентов из больниц, и в большинстве случаев искусственный интеллект правильно определил, что беспокоит пациента.

В ходе эксперимента камеры, находящиеся в 20 см от заболевшего, регистрировали цвет языка, после чего система мгновенно делала предположения о его состоянии здоровья — словно опытный врач в поликлинике. В будущем учёные надеются применять для такой диагностики мобильные телефоны.

Практика визуального исследования языка пришла из древней китайской медицины и используется уже более двух тысяч лет. По цвету, форме и толщине языка можно выявить разные заболевания. Например, у людей с диабетом язык становится жёлтым.

Фиолетовый или цвет индиго указывает на проблемы с органами пищеварения, сосудами или астмой. У пациентов с раком язык приобретает пурпурный оттенок и покрывается толстым слоем налёта.

При перенесённом инсульте язык может стать красным и изменить форму. Бледный язык свидетельствует о наличии анемии. При серьёзных случаях коронавируса язык приобретает тёмно-красный цвет.

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#Медицина#Здоровье#Болезни#Язык#КЦ
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