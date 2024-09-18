Белгородскому бизнесмену Тебекину отказали в освобождении из СИЗО

Задержали Тебекина ещё в 2023 году. Тогда его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого, которого позже отправили из СИЗО под домашний арест.