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Posted 18 сентября, 15:08

Published 18 сентября, 15:08

Modified 18 сентября, 15:10

Updated 18 сентября, 15:10

Владимир Тебекин хотел сменить меру пресечения, но не вышло

Белгородскому бизнесмену Тебекину отказали в освобождении из СИЗО

18 сентября 2024, 15:08
Фото: 1MI
Владимир Тебекин хотел сменить меру пресечения, но не вышло
Сюжет
Суд
Бизнесмен Владимир Тебекин пытался обжаловать своё заключение, чтобы отправиться под домашний арест. Однако Московский городской суд менять решение Мещанского райсуда не стал. Подробности выяснили журналисты «Коммерсанта».

Московский городской суд не согласился с просьбой защиты белгородского предпринимателя Владимира Тебекина освободить его из-под стражи. В конце августа Мещанский районный суд заключил бизнесмена в СИЗО до 19 октября.

Владимира Тебекина обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, за что ему грозит 15 лет лишения свободы.

В постановлении Московского городского суда отметили, что, принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, учли «наличие оснований для избрания именно такой меры пресечения и невозможность применения более мягкой», пишет издание.

Кроме того, ранее Тебекин надеялся, что сможет отправиться в зону СВО, чтобы избежать тюремного заключения. Однако его статья такой возможности не предусматривает.

Задержали Тебекина ещё в 2023 году. Тогда его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого, которого позже отправили из СИЗО под домашний арест.

На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
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