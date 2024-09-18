Белгородскому бизнесмену Тебекину отказали в освобождении из СИЗО

Posted 18 сентября, 15:08
Published 18 сентября, 15:08
Modified 18 сентября, 15:10
Updated 18 сентября, 15:10
Московский городской суд не согласился с просьбой защиты белгородского предпринимателя Владимира Тебекина освободить его из-под стражи. В конце августа Мещанский районный суд заключил бизнесмена в СИЗО до 19 октября.
Владимира Тебекина обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, за что ему грозит 15 лет лишения свободы.
В постановлении Московского городского суда отметили, что, принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, учли «наличие оснований для избрания именно такой меры пресечения и невозможность применения более мягкой», пишет издание.
Кроме того, ранее Тебекин надеялся, что сможет отправиться в зону СВО, чтобы избежать тюремного заключения. Однако его статья такой возможности не предусматривает.
Задержали Тебекина ещё в 2023 году. Тогда его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого, которого позже отправили из СИЗО под домашний арест.