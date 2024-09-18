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Posted 18 сентября, 11:20

Published 18 сентября, 11:20

Modified 18 сентября, 13:07

Updated 18 сентября, 13:07

ЖК «Луч»

На Харгоре активно продолжается строительство ЖК «Луч»

18 сентября 2024, 11:20
Фото: ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»
ЖК «Луч»
Сюжет
Новости Белгорода
Реклама. ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“».
На Харгоре в Белгороде активно продолжается строительство ЖК «Луч». «Луч» — это один из проектов компании «Трансюжстрой»: 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей.

Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой — сразу после переезда под рукой будет все необходимое.

Квартиры в «Луче» можно выбрать на tus.ru или в офисе продаж. Несмотря на то, что выдача семейной ипотеки завершается, «Трансюжстрой» подготовил сразу несколько выгодных предложений. Среди них — скидка 10% на все свободные квартиры* и рассрочка 0% без переплат**.

Одно из главных преимуществ покупки квартиры в ЖК «Луч» — это жизнь в уютном районе, где есть вся необходимая инфраструктура: школа и детский сад, магазины и аптеки, фитнес-центры и кафе, продуктовый рынок и современный «Сити-молл».

До ЖК «Луч» легко добраться из любой точки города, на любом виде транспорта. Остановки общественного транспорта находятся в двух шагах от дома. До центра на машине — всего 12 минут пути.

Уникальное преимущество ЖК «Луч», которое выгодно отличает его во всем микрорайоне, — собственный паркинг на 350 мест.

А еще ЖК Луч» — это простор. Уникальные видовые квартиры открывают жителям перспективу города и волшебные рассветы с видом на рощу и лыжероллерную трассу «Олимпия».

Здесь много солнца и свежего воздуха. Благодаря переменной этажности и большим окнам для здоровой инсоляции в доме всегда будет естественный свет и свежий воздух.

Авторский дизайн фасадов выделяет ЖК «Луч» в окружающей среде. А пространство двора, интерьер подъездов, лифтовых холлов, просторных колясочных и даже лестничных пролётов выполнены лучшими дизайнерами города — чтобы жители «Луча» всегда были окружены красотой.

Чтобы подробнее узнать о предложениях, необходимо обратиться в офис продаж. Менеджеры опишут все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки квартиры: +7(958)405-09-36.

*Акция действует при единовременной оплате или использовании ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Не является публичной офертой.

**Рассрочка предоставляется без участия кредитных организаций.

Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“; Застройщик ООО „СЗ „М2 Девелопмент“.

Проектная декорация размещена на сайте наш. дом.рф.

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ЖК «Луч»ЖК «Луч»
ЖК «Луч»ЖК «Луч»
ЖК «Луч»ЖК «Луч»
ЖК «Луч»ЖК «Луч»
ЖК «Луч»ЖК «Луч»
ЖК «Луч». Фото: ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»
«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»
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