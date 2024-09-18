На Харгоре активно продолжается строительство ЖК «Луч»

Posted 18 сентября, 11:20
Published 18 сентября, 11:20
Modified 18 сентября, 13:07
Updated 18 сентября, 13:07
Квартиры в «Луче» можно выбрать на tus.ru или в офисе продаж. Несмотря на то, что выдача семейной ипотеки завершается, «Трансюжстрой» подготовил сразу несколько выгодных предложений. Среди них — скидка 10% на все свободные квартиры* и рассрочка 0% без переплат**.
Одно из главных преимуществ покупки квартиры в ЖК «Луч» — это жизнь в уютном районе, где есть вся необходимая инфраструктура: школа и детский сад, магазины и аптеки, фитнес-центры и кафе, продуктовый рынок и современный «Сити-молл».
До ЖК «Луч» легко добраться из любой точки города, на любом виде транспорта. Остановки общественного транспорта находятся в двух шагах от дома. До центра на машине — всего 12 минут пути.
Уникальное преимущество ЖК «Луч», которое выгодно отличает его во всем микрорайоне, — собственный паркинг на 350 мест.
А еще ЖК Луч» — это простор. Уникальные видовые квартиры открывают жителям перспективу города и волшебные рассветы с видом на рощу и лыжероллерную трассу «Олимпия».
Здесь много солнца и свежего воздуха. Благодаря переменной этажности и большим окнам для здоровой инсоляции в доме всегда будет естественный свет и свежий воздух.
Авторский дизайн фасадов выделяет ЖК «Луч» в окружающей среде. А пространство двора, интерьер подъездов, лифтовых холлов, просторных колясочных и даже лестничных пролётов выполнены лучшими дизайнерами города — чтобы жители «Луча» всегда были окружены красотой.
Чтобы подробнее узнать о предложениях, необходимо обратиться в офис продаж. Менеджеры опишут все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки квартиры: +7(958)405-09-36.
*Акция действует при единовременной оплате или использовании ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Не является публичной офертой.
**Рассрочка предоставляется без участия кредитных организаций.
Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“; Застройщик ООО „СЗ „М2 Девелопмент“.
Проектная декорация размещена на сайте наш. дом.рф.
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