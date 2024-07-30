Грудь испортится и смеси лучше: семь мифов о грудном вскармливании

Он помогает матке сократиться после родов. Это процесс естественный, не стоит его бояться. Наоборот, так женский организм быстрее восстанавливается после родов. Так что не спешите бросать кормить своего малыша. Перед этим важным шагом для вас обоих обязательно посоветуйтесь со специалистом, считает доктор.