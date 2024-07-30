Грудь испортится и смеси лучше: семь мифов о грудном вскармливании

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Когда малыш плохо спит, мама может подумать, что он не наедается. А если ребёнок не наедается, то, возможно, у мамы не хватает молока, и тогда возникает мысль о переходе на искусственное вскармливание.
Но специалист говорит, что уменьшение количества молока — процесс естественный и торопиться переходить на смеси не стоит.
«После первых нескольких недель мама перестает ощущать переполненность и распирание в груди. Это нормально, просто заработал механизм „спрос-предложение“, и материнский организм стал вырабатывать молока столько, сколько требуется младенцу», — пояснила Елена.
Прежде всего, нужно обратить внимание на вес ребёнка. В первые три месяца хорошей прибавкой веса считается примерно 200 граммов в неделю. Если ребёнок набирает вес в соответствии с этой нормой, то молока ему хватает.
Распространённое заблуждение среди мамочек. На самом деле в женском молоке есть все необходимые ингредиенты для роста и развития младенца, они поступают в молоко прямо из организма матери сами. Более того, состав молока имеет свойство меняться в зависимости от возраста ребёнка.
«Природа „вытянет“ из мамы все витамины и необходимые микроэлементы, если она недополучает их вместе с питанием. Поэтому есть кормящая женщина должна хорошо, чтобы не столкнуться с ломкостью ногтей, выпадением волос или проблемами с зубами», — предупредила врач.
Ещё один миф, который можно услышать от молодых мам: сгущённое молоко якобы способствует увеличению лактации. В действительности, это не так.
На количество молока влияет несколько факторов:
Вдогонку к предыдущему пункту. Мамы считают, что молоко надо сохранять, чтобы его было больше. Но, как мы уже выяснили, процесс лактации запускается организмом матери наоборот, когда молока в груди нет.
Чтобы простимулировать лактацию, нужно чаще прикладывать малыша к груди. Кормить младенца стоит каждые 1,5-2 часа днём и не реже чем каждые три часа ночью. Можно добавить так же 1-2 дополнительных сцеживания.
Грудное вскармливание — это не только процесс кормления, но и обмен биохимическими сигналами, которые помогают малышу расти и развиваться. Это способ мамы выстроить отношения со своим ребёнком, говорит неонатолог.
«Даже если форма груди изменится, насколько это важно в сравнении с теми эмоциями, той близостью, что получает мама? А форму груди всегда можно исправить», — объясняет Елена.
Когда ребёнок сосёт грудь, кроме эмоциональной близости, которая сразу возникает между мамой и малышом — также происходит выработка у женщины окситоцина, известного в народе как «гормон радости».
Он помогает матке сократиться после родов. Это процесс естественный, не стоит его бояться. Наоборот, так женский организм быстрее восстанавливается после родов. Так что не спешите бросать кормить своего малыша. Перед этим важным шагом для вас обоих обязательно посоветуйтесь со специалистом, считает доктор.
Ни одна, пусть даже самая лучшая смесь, никогда не сможет заменить женское молоко. Оно содержит всё самое нужное в идеальных для ребёнка пропорциях.
Именно первая капля молозива, попадая в кишечник новорождённого, защищает его от проникновения микроорганизмов. В его составе имеются антитела, помогающие в профилактике различных инфекционных заболеваний.
Поэтому ничто не может быть лучше для малыша, чем молоко его матери. Маме важно хорошо питаться, соблюдать рекомендации и регулярно консультироваться с врачом.