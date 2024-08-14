Врач рассказал о том, как предупредить осенние болезни

Очень важно в осенний период носить маску, а именно тем, кто уже заболел — это исключает распространение заболевания через крупные частицы слюны при чихании и кашле. Кроме того, призывает эксперт, в помещении нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать, вирус не любит чистые помещения.