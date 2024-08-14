Врач рассказал о том, как предупредить осенние болезни

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) считается самым распространенным осенним заболеванием, говорит Андрей Осипов, главврач Домодедовской ЦГБ, заслуженный врач России.
Он рассказал, что начинать заботиться о своем здоровье нужно с соблюдения личной гигиены и избегания массового скопления людей.
«Избегать в этот период необходимо рукопожатий. После соприкосновений с ручками дверей, туалета, поручнями в общественных местах нужно обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот», — подчеркнул Осипов в ходе беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Он советует промывать нос солевыми спреями или же самодельным солевым раствором (чайная ложка соли на литр воды).
Очень важно в осенний период носить маску, а именно тем, кто уже заболел — это исключает распространение заболевания через крупные частицы слюны при чихании и кашле. Кроме того, призывает эксперт, в помещении нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать, вирус не любит чистые помещения.
Ну, а самым эффективным способом предупреждения осенних заболеваний является своевременная вакцинация.
В летнюю жару опасность для людей представляют кондиционеры — нахождение прямо под воздушными потоками может вызвать переохлаждение, которые может привести к ОРВИ.