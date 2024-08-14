bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Рассказываем о том, как не заболеть

Врач рассказал о том, как предупредить осенние болезни

14 августа 2024, 07:55
Рассказываем о том, как не заболеть
Готовь сани летом, а телегу зимой — это касается и соблюдения мер предосторожности, чтобы не слечь осенью с ОРВИ или другими осенними заболеваниями. Заслуженный врач России рассказал о том, как не заболеть.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) считается самым распространенным осенним заболеванием, говорит Андрей Осипов, главврач Домодедовской ЦГБ, заслуженный врач России.

Он рассказал, что начинать заботиться о своем здоровье нужно с соблюдения личной гигиены и избегания массового скопления людей.

«Избегать в этот период необходимо рукопожатий. После соприкосновений с ручками дверей, туалета, поручнями в общественных местах нужно обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот», — подчеркнул Осипов в ходе беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он советует промывать нос солевыми спреями или же самодельным солевым раствором (чайная ложка соли на литр воды).

Очень важно в осенний период носить маску, а именно тем, кто уже заболел — это исключает распространение заболевания через крупные частицы слюны при чихании и кашле. Кроме того, призывает эксперт, в помещении нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать, вирус не любит чистые помещения.

Ну, а самым эффективным способом предупреждения осенних заболеваний является своевременная вакцинация.

В летнюю жару опасность для людей представляют кондиционеры — нахождение прямо под воздушными потоками может вызвать переохлаждение, которые может привести к ОРВИ.

Человек заразился от кошки и умер? Что известно о новом вирусе «аляскапокс»
Узнать подробнее
Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболели
Узнать подробнее
Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Различать подтипы гриппа можно будет с помощью бумажных полосок
#Альбина Казимова#Здоровье#Здоровое питание#Здоровое питание - здоровый народ#Здоровое тело#КЦ
Подпишитесь
На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
Сегодня, 05:23
Режим ЧС объявили на всей территории Белгородской области
Сегодня, 04:25
FPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водитель
Сегодня, 05:50
Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал
Сегодня, 06:45
Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дронов
Сегодня, 06:04
Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области
Сегодня, 07:51