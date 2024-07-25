Врач-диетолог посоветовала отказаться от сладкого на ужин

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Татьяна Мещерякова — врач-диетолог и эксперт в области питания — поделилась простым секретом здорового рациона.
По словам специалиста, на ужин лучше не есть сладкое. Организму нужны белки, жиры и углеводы, но не все углеводы одинаково полезны. Простые углеводы, которые содержатся в белом хлебе, сладких десертах, конфетах, печенье и сдобе, не так полезны, как сложные.
Они же содержатся и в фруктах. Летом, когда самый сезон, нужно быть осторожными и внимательными при их выборе. Иногда можно столкнуться с некачественным или невкусным товаром, например, полакомиться арбузом с нитратами.
Другой специалист рассказал, как вкусно и полезно охладиться при помощи мороженого в жаркую погоду.