Врач-диетолог посоветовала отказаться от сладкого на ужин

По словам специалиста, на ужин лучше не есть сладкое. Организму нужны белки, жиры и углеводы, но не все углеводы одинаково полезны. Простые углеводы, которые содержатся в белом хлебе, сладких десертах, конфетах, печенье и сдобе, не так полезны, как сложные.