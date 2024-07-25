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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Торт

Врач-диетолог посоветовала отказаться от сладкого на ужин

25 июля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Торт
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о важности правильного выбора углеводов. По её словам, простые углеводы, которые содержатся в белом хлебе, десертах, конфетах, печенье и сдобе, не так полезны, как сложные, сообщает издание УтроNews со ссылкой на RT.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог и эксперт в области питания — поделилась простым секретом здорового рациона.

По словам специалиста, на ужин лучше не есть сладкое. Организму нужны белки, жиры и углеводы, но не все углеводы одинаково полезны. Простые углеводы, которые содержатся в белом хлебе, сладких десертах, конфетах, печенье и сдобе, не так полезны, как сложные.

Они же содержатся и в фруктах. Летом, когда самый сезон, нужно быть осторожными и внимательными при их выборе. Иногда можно столкнуться с некачественным или невкусным товаром, например, полакомиться арбузом с нитратами.

Другой специалист рассказал, как вкусно и полезно охладиться при помощи мороженого в жаркую погоду.

Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог
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#Валерия Колесникова#Здоровье#Белки#Россия#Еда#Питание#Жиры#Здоровое питание#Диета#Сладкое
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