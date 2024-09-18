Белгородцы требуют объяснить загадочную гибель пчёл в приграничье

Жаловались белгородцы из Пролетарского на мор пчёл и в конце августа. В соцсетях появилось обращение расстроенного местного жителя, у которого за три дня погибло 13 семей пчёл. Он даже обвинил в произошедшем ВСУ: якобы они при атаке распылили какое-то химическое вещество.