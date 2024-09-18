Белгородцы требуют объяснить загадочную гибель пчёл в приграничье

Posted 18 сентября, 11:03
Published 18 сентября, 11:03
Modified 18 сентября, 11:03
Updated 18 сентября, 11:03
Жители посёлка Пролетарский Ракитянского района уже четвёртую неделю жалуются на массовую гибель пчёл. По их версии, насекомые, а это более десяти пасек в населённом пункте, погибли от отравления фипронилом.
Фипронил — это высокотоксичное вещество, которое является действующим компонентом различных пестицидов. В чистом виде выглядит как бесцветный порошок и пахнет плесневелым запахом. Используют фипронил для борьбы с насекомыми в сельском хозяйстве, ветеринарии, а также для бытовой дезинсекции.
Жители требуют Роспотребнадзор, Россельхознадзор и экологов обратить внимание на проблему, потому что неизвестно, как это инцидент скажется на здоровье людей.
Глава Ракитянского района Анатолий Климов сообщил, что о проблеме известно, а официальный запрос уже был направлен в Россельхознадзор. После проведения соответствующих экспертиз, жителей уведомят о результатах.
Жаловались белгородцы из Пролетарского на мор пчёл и в конце августа. В соцсетях появилось обращение расстроенного местного жителя, у которого за три дня погибло 13 семей пчёл. Он даже обвинил в произошедшем ВСУ: якобы они при атаке распылили какое-то химическое вещество.
«Дохнут даже мухи, симптомы одинаковые. Пчёлы первые реагируют на яды, возможно, Украина распылила какое-то химическое вещество!»
Тогда глава администрации ответил, что трупы пчёл взяли на исследование, а делать поспешные выводы не стоит.