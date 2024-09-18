bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 11:03

Published 18 сентября, 11:03

Modified 18 сентября, 11:03

Updated 18 сентября, 11:03

Погибшие в Ракитянском районе пчёлы

Белгородцы требуют объяснить загадочную гибель пчёл в приграничье

18 сентября 2024, 11:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Погибшие в Ракитянском районе пчёлы
Сюжет
Приграничье
Жители посёлка Пролетарский уже четвёртую неделю жалуются на массовую гибель пчёл. Они предполагают, что более десяти пасек в населённом пункте погибли от отравления токсичным веществом, которое используется в сельском хозяйстве и ветеринарии. Глава района пообещал разобраться в проблеме.

Жители посёлка Пролетарский Ракитянского района уже четвёртую неделю жалуются на массовую гибель пчёл. По их версии, насекомые, а это более десяти пасек в населённом пункте, погибли от отравления фипронилом.

Фипронил — это высокотоксичное вещество, которое является действующим компонентом различных пестицидов. В чистом виде выглядит как бесцветный порошок и пахнет плесневелым запахом. Используют фипронил для борьбы с насекомыми в сельском хозяйстве, ветеринарии, а также для бытовой дезинсекции.

Жители требуют Роспотребнадзор, Россельхознадзор и экологов обратить внимание на проблему, потому что неизвестно, как это инцидент скажется на здоровье людей.

Глава Ракитянского района Анатолий Климов сообщил, что о проблеме известно, а официальный запрос уже был направлен в Россельхознадзор. После проведения соответствующих экспертиз, жителей уведомят о результатах.

Жаловались белгородцы из Пролетарского на мор пчёл и в конце августа. В соцсетях появилось обращение расстроенного местного жителя, у которого за три дня погибло 13 семей пчёл. Он даже обвинил в произошедшем ВСУ: якобы они при атаке распылили какое-то химическое вещество.

«Дохнут даже мухи, симптомы одинаковые. Пчёлы первые реагируют на яды, возможно, Украина распылила какое-то химическое вещество!»

Тогда глава администрации ответил, что трупы пчёл взяли на исследование, а делать поспешные выводы не стоит.

Погибшие в районе пчёлы. Фото сделано в конце августаПогибшие в районе пчёлы. Фото сделано в конце августа
Погибшие в районе пчёлы. Фото сделано в конце августаПогибшие в районе пчёлы. Фото сделано в конце августа
Погибшие в районе пчёлыПогибшие в районе пчёлы
Погибшие в районе пчёлы. Фото сделано в конце августа. Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Все пчёлы могут погибнуть: на пасеке под Белгородом ввели карантинПринесёт огромный ущерб: белгородцев предупредили об опасном заболевании пчёлНа парковке в Белгороде пчёлы захватили автомобиль
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Экология#Россельхознадзор#Украина#Ракитянский район#Отравление#Белгород#Пчелы#Пролетарский#Пчёлы#Приграничье#Фипронил
Подпишитесь
Популярное