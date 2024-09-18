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Posted 18 сентября, 17:48

Published 18 сентября, 17:48

Modified 18 сентября, 17:52

Updated 18 сентября, 17:52

Последствия обстрела в селе Безлюдовка

Женщина погибла при очередном обстреле Белгородской области

18 сентября 2024, 17:48
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в селе Безлюдовка
Сюжет
Обстрел
Днём 18 сентября ВСУ атаковали село в Шебекинском округе. Множественные повреждения зафиксировали в частных домах. Погибла одна местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под огонь ВСУ село Безлюдовка Шебекинского округа попало днём 18 сентября. Сразу после этого в Сети появилась информация о погибшей женщине и повреждённом частном доме, где пробило стены и выбило двери. На тот момент официального подтверждения не было, однако спустя несколько часов информацию опубликовал и глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что при обстреле действительно скончалась одна местная жительница. Она получила слишком серьёзные раны, поэтому медики не успели оказать ей необходимую помощь. Предварительно, больше никто не пострадал.

При этом повреждения зафиксировали в одном легковом автомобиле и 21 частном доме: в них выбило окна, посекло фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» сильно пострадал один дом: его жильцы, родители с двухлетней дочкой, в это время прятались в подсобном помещении. Их старшего ребёнка дома не было.

Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе БезлюдовкаПоследствия обстрела в селе Безлюдовка
Последствия обстрела в селе Безлюдовка. Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"
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