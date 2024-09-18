Женщина погибла при очередном обстреле Белгородской области

Posted 18 сентября, 17:48
Published 18 сентября, 17:48
Modified 18 сентября, 17:52
Updated 18 сентября, 17:52
Под огонь ВСУ село Безлюдовка Шебекинского округа попало днём 18 сентября. Сразу после этого в Сети появилась информация о погибшей женщине и повреждённом частном доме, где пробило стены и выбило двери. На тот момент официального подтверждения не было, однако спустя несколько часов информацию опубликовал и глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что при обстреле действительно скончалась одна местная жительница. Она получила слишком серьёзные раны, поэтому медики не успели оказать ей необходимую помощь. Предварительно, больше никто не пострадал.
При этом повреждения зафиксировали в одном легковом автомобиле и 21 частном доме: в них выбило окна, посекло фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» сильно пострадал один дом: его жильцы, родители с двухлетней дочкой, в это время прятались в подсобном помещении. Их старшего ребёнка дома не было.