Женщина погибла при очередном обстреле Белгородской области

При этом повреждения зафиксировали в одном легковом автомобиле и 21 частном доме: в них выбило окна, посекло фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» сильно пострадал один дом: его жильцы, родители с двухлетней дочкой, в это время прятались в подсобном помещении. Их старшего ребёнка дома не было.