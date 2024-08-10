Семь мирных жителей пострадало из-за обстрелов в Белгородской области за сутки

В Шебекинском городском округе под обстрел попали город Шебекино, посёлки Красное и Ленинский, а также сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Муром и Нежеголь. В результате были повреждены 11 домов, два нежилых здания, три автобуса, три автомобиля, три мотоцикла и линия электроснабжения. Четыре мирных жителя получили ранения. Трое из них были госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии, ещё одного отпустили на амбулаторное лечение.