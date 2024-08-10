Семь мирных жителей пострадало из-за обстрелов в Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Глава Белгородской области рассказал об атаках на регион за прошедшие сутки.
В Белгороде мужчина, пострадавший во время воздушной атаки 8 августа, самостоятельно обратился в поликлинику. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В Белгородском районе под обстрелы попали посёлки Политотдельский, Бочковка, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, а также хутор Церковный. В селе Ясные Зори один человек получил ранение головы в результате атаки FPV-дрона. Также были повреждены шесть домов, три автомобиля и административное здание.
В Борисовском районе беспилотники атаковали село Зозули и хутор Климовое. В результате были повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электроснабжения. Кроме того, 7 августа пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, после чего её отпустили на амбулаторное лечение.
В Валуйском городском округе были атакованы сёла Новопетровка и Старый Хутор. В результате были повреждены два дома и три легковых автомобиля. В Волоконовском районе село Тишанка было атаковано одним беспилотником, но обошлось без последствий.
В Грайворонском городском округе под обстрелы попали посёлок Горьковский и сёла: Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз. В результате один дом сгорел, ещё четыре были повреждены. Также были атакованы социальный объект и объект связи.
В Краснояружском районе обстрелу подверглись Прилесье и сёла Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Староселье. На территории социального объекта была повреждена хозяйственная постройка.
В Шебекинском городском округе под обстрел попали город Шебекино, посёлки Красное и Ленинский, а также сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Муром и Нежеголь. В результате были повреждены 11 домов, два нежилых здания, три автобуса, три автомобиля, три мотоцикла и линия электроснабжения. Четыре мирных жителя получили ранения. Трое из них были госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии, ещё одного отпустили на амбулаторное лечение.