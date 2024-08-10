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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Семь мирных жителей пострадало из-за обстрелов в Белгородской области за сутки

Семь мирных жителей пострадало из-за обстрелов в Белгородской области за сутки

10 августа 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Семь мирных жителей получили ранения, были атакованы автомобили, дома, административные здания, инфраструктурные объекты связи и другое. Чем и как атаковали ВСУ за сутки — в материале Бел.Ру.

Глава Белгородской области рассказал об атаках на регион за прошедшие сутки.

В Белгороде мужчина, пострадавший во время воздушной атаки 8 августа, самостоятельно обратился в поликлинику. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В Белгородском районе под обстрелы попали посёлки Политотдельский, Бочковка, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, а также хутор Церковный. В селе Ясные Зори один человек получил ранение головы в результате атаки FPV-дрона. Также были повреждены шесть домов, три автомобиля и административное здание.

В Борисовском районе беспилотники атаковали село Зозули и хутор Климовое. В результате были повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электроснабжения. Кроме того, 7 августа пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, после чего её отпустили на амбулаторное лечение.

В Валуйском городском округе были атакованы сёла Новопетровка и Старый Хутор. В результате были повреждены два дома и три легковых автомобиля. В Волоконовском районе село Тишанка было атаковано одним беспилотником, но обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе под обстрелы попали посёлок Горьковский и сёла: Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз. В результате один дом сгорел, ещё четыре были повреждены. Также были атакованы социальный объект и объект связи.

В Краснояружском районе обстрелу подверглись Прилесье и сёла Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Староселье. На территории социального объекта была повреждена хозяйственная постройка.

В Шебекинском городском округе под обстрел попали город Шебекино, посёлки Красное и Ленинский, а также сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Муром и Нежеголь. В результате были повреждены 11 домов, два нежилых здания, три автобуса, три автомобиля, три мотоцикла и линия электроснабжения. Четыре мирных жителя получили ранения. Трое из них были госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии, ещё одного отпустили на амбулаторное лечение.

В редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко
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