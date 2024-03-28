Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Белгороде 27 марта в административное здание врезался беспилотник. В результате взрыва пострадали два человека. Вечером город снова оказался под обстрелом. Обошлось без пострадавших.
В Белгородском районе за сутки пострадали больше 60 частных домов и пять МКД, а также автомобили, соцобъект и надворные постройки. Район обстреливали артиллерийскими и танковыми снарядами, также атаковать населённые пункты пытался дрон-камикадзе.
В Грайворонском горокруге повреждены девять частных домов, хозпостройка, автомобиль и гараж, а также ЛЭП. В Шебекинском горокруге во время атаки ВСУ повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельхозпредприятия.
В Красногвардейском районе, который редко попадает в сводку обстрелов, взрывной волной от работы ВС РФ выбило два окна в соцобъекте и 31 окно на промышленном предприятии.
В Корочанском и Ровеньском районах обнаружены взрывоопасные предметы, разрушений не зафиксировали. Также без последствий обошлось в Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районе.