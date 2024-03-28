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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:14

В сводку обстрелов за день попали Белгород и девять районов

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух

28 марта 2024, 12:12
Фото: 1MI

В сводку обстрелов за день попали Белгород и девять районов

Вчера, 27 марта, во время атаки беспилотника пострадали два человека в Белгороде. В остальных населённых пунктах за сутки из мирных жителей никто не пострадал. Информацию о нанесённых ВСУ ударах по области представил Вячеслав Гладков.

В Белгороде 27 марта в административное здание врезался беспилотник. В результате взрыва пострадали два человека. Вечером город снова оказался под обстрелом. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе за сутки пострадали больше 60 частных домов и пять МКД, а также автомобили, соцобъект и надворные постройки. Район обстреливали артиллерийскими и танковыми снарядами, также атаковать населённые пункты пытался дрон-камикадзе.

В Грайворонском горокруге повреждены девять частных домов, хозпостройка, автомобиль и гараж, а также ЛЭП. В Шебекинском горокруге во время атаки ВСУ повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельхозпредприятия.

В Красногвардейском районе, который редко попадает в сводку обстрелов, взрывной волной от работы ВС РФ выбило два окна в соцобъекте и 31 окно на промышленном предприятии.

В Корочанском и Ровеньском районах обнаружены взрывоопасные предметы, разрушений не зафиксировали. Также без последствий обошлось в Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районе.

Жители двух микрорайонов на время остались без света после обстрела ВСУ
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