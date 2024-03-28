Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух

В сводку обстрелов за день попали Белгород и девять районов

Вчера, 27 марта, во время атаки беспилотника пострадали два человека в Белгороде. В остальных населённых пунктах за сутки из мирных жителей никто не пострадал. Информацию о нанесённых ВСУ ударах по области представил Вячеслав Гладков.