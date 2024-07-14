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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В белгородском оперштабе объяснили формирование сводок о последствиях обстрелов

Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую область

14 июля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском оперштабе объяснили формирование сводок о последствиях обстрелов

Белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему он не указывает в своих сводках, чем именно обстреливают Шебекино. В оперативном штабе объяснили причину.

Житель Белгорода обратился к Вячеславу Гладкову и спросил, почему в своих сводках он не указывает, какое именно оружие использовали Вооружённые силы Украины для атак на Белгородскую область.

«По какой причине Вы не указываете тот факт, что Шебекино обстреливается запрещённым видом оружия, кассетными боеприпасами? Это происходит на протяжении долгого времени», — написал Валерий.

Белгородский оперштаб ответил мужчине. В ведомстве пояснили, что вопросы, связанные с оценкой видов оружия, не входят в компетенцию губернатора. Это полномочия Министерства обороны Российской Федерации.

Губернатор Вячеслав Гладков в своих социальных сетях на постоянной основе информирует жителей о всех чрезвычайных происшествиях, которые происходят на территории региона, включая в сводки максимально подробную и проверенную информацию.
Оперштаб Белгорода

Добавим, что Минобороны в последнее время даёт информацию только о сбитии беспилотников над территорией Белгородской области.

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#Валерия Колесникова#Шебекино#Губернатор#Оружие#Министерство обороны#Белгород#ВСУ#Сводки#Оперштаб#Беспилотники#Кассетные боеприпасы
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