ОЭМК завершил строительство третьего промышленного бассейна для охлаждения шлака

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В комплекс построек нового объекта входят также площадка для размещения техники, вспомогательные сооружения и административно-бытовой корпус. Инвестиции Металлоинвеста в проект составили более 1,3 млрд рублей с НДС.
Шлак — это многокомпонентный материал, который образуется на поверхности жидкого металла в процессе выплавки стали. В шлаковом бассейне его охлаждают водой. Извлеченные из шлака частицы металла (стальной скрап) отправляют на переплавку, а оставшийся материал передаётся подрядчикам для вторичной сортировки и сепарации. Переработанный материал используется в том числе в дорожном строительстве, для изготовления кирпичей и шлакоблоков.
«Строительство третьего шлакового бассейна позволит нам без снижения объёмов выплавки стали проводить плановые и капитальные ремонты на двух остальных бассейнах, а также обеспечит необходимый задел мощности для дальнейшего развития нашего электросталеплавильного производства», — прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов.
На новом объекте внедрены современные технологические решения и оборудование, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на окружающую среду и высокую степень безопасности при эксплуатации. Стены и дно чаши забетонированы, покрыты металлическими листами и слоем огнеупорного бетона. Бассейн оборудован системой замкнутого оборотного водоснабжения. Вода поступает в дренаж, очищается от взвеси и повторно используется для охлаждения шлака.
Генеральным подрядчиком строительства выступила компания «Рудстрой», входящая в состав Металлоинвеста.
«Несмотря на кажущуюся простоту, шлаковый бассейн — это масштабный инженерный проект. Глубина бассейна составляет 2,5 м, а его площадь — 5,4 тыс. м2. На возведение потребовалось без малого два года, — отмечает генеральный директор Рудстроя Сергей Храмов. — В ходе строительства проводилась постоянная оценка и тестирование бетонных конструкций как в летнее, так и в зимнее время. Минимальный срок службы таких объектов составляет более 50 лет, а при должном обслуживании может быть увеличен вдвое».