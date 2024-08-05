bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

ОЭМК

ОЭМК завершил строительство третьего промышленного бассейна для охлаждения шлака

5 августа 2024, 12:55
Фото: Металлоинвест
ОЭМК
Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова завершил строительство третьего промышленного бассейна для охлаждения шлака производительностью 345 тысяч тонн в год.

В комплекс построек нового объекта входят также площадка для размещения техники, вспомогательные сооружения и административно-бытовой корпус. Инвестиции Металлоинвеста в проект составили более 1,3 млрд рублей с НДС.

Шлак — это многокомпонентный материал, который образуется на поверхности жидкого металла в процессе выплавки стали. В шлаковом бассейне его охлаждают водой. Извлеченные из шлака частицы металла (стальной скрап) отправляют на переплавку, а оставшийся материал передаётся подрядчикам для вторичной сортировки и сепарации. Переработанный материал используется в том числе в дорожном строительстве, для изготовления кирпичей и шлакоблоков.

«Строительство третьего шлакового бассейна позволит нам без снижения объёмов выплавки стали проводить плановые и капитальные ремонты на двух остальных бассейнах, а также обеспечит необходимый задел мощности для дальнейшего развития нашего электросталеплавильного производства», — прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов.

На новом объекте внедрены современные технологические решения и оборудование, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на окружающую среду и высокую степень безопасности при эксплуатации. Стены и дно чаши забетонированы, покрыты металлическими листами и слоем огнеупорного бетона. Бассейн оборудован системой замкнутого оборотного водоснабжения. Вода поступает в дренаж, очищается от взвеси и повторно используется для охлаждения шлака.

Генеральным подрядчиком строительства выступила компания «Рудстрой», входящая в состав Металлоинвеста.

«Несмотря на кажущуюся простоту, шлаковый бассейн — это масштабный инженерный проект. Глубина бассейна составляет 2,5 м, а его площадь — 5,4 тыс. м2. На возведение потребовалось без малого два года, — отмечает генеральный директор Рудстроя Сергей Храмов. — В ходе строительства проводилась постоянная оценка и тестирование бетонных конструкций как в летнее, так и в зимнее время. Минимальный срок службы таких объектов составляет более 50 лет, а при должном обслуживании может быть увеличен вдвое».
В Старом Осколе прошла премьера научно-популярного фильма «Суперсталь» об ОЭМК
Узнать подробнее
Читайте также:
Металлоинвест создал муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМКСотрудники ОЭМК удостоены государственных наградАгломератчик ОЭМК награждён медалью «Трудовая доблесть»
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены
Сегодня, 14:42
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду
Сегодня, 10:01
Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
Сегодня, 12:41
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 13:13