ОЭМК завершил строительство третьего промышленного бассейна для охлаждения шлака

Шлак — это многокомпонентный материал, который образуется на поверхности жидкого металла в процессе выплавки стали. В шлаковом бассейне его охлаждают водой. Извлеченные из шлака частицы металла (стальной скрап) отправляют на переплавку, а оставшийся материал передаётся подрядчикам для вторичной сортировки и сепарации. Переработанный материал используется в том числе в дорожном строительстве, для изготовления кирпичей и шлакоблоков.