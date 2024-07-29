В Старом Осколе прошла премьера научно-популярного фильма «Суперсталь» об ОЭМК

«Когда я только начал изучать производственные процессы, я был очень удивлён — не думал, сделать сталь сложнее, чем добыть золото. Просто так получилось, что железа в мире больше, поэтому оно стоит дешевле. А вот произвести суперсталь — большой труд и очень зрелищный процесс, который, я думаю, не оставит никого равнодушным», — рассказал Антон Войцеховский.