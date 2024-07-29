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В Старом Осколе прошла премьера научно-популярного фильма «Суперсталь» об ОЭМК

В Старом Осколе прошла премьера научно-популярного фильма «Суперсталь» об ОЭМК

29 июля 2024, 12:21
Фото: ОЭМК
Компания «Металлоинвест» представила научно-популярный фильм «Суперсталь», рассказывающий о процессе выплавки стали и производстве стального проката на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова (ОЭМК).

Автор фильма — российский журналист, телеведущий и режиссёр Антон Войцеховский, лауреат Каннского фестиваля, победитель российских и международных конкурсов документальных и корпоративных фильмов. Известен по программам «Профессия — репортёр», «ЕХперименты», «Наука 2.0».

«Зритель с первых минут погружается в мир раскалённой стали, огненных искр и горячего проката. И скажу честно — я, металлург, который видел всё это много раз своими глазами, испытал огромное удовольствие от просмотра картины», — поделился управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов.

Фильм раскрывает секреты производства стали. В картине показаны все этапы металлургического процесса — от добычи и обогащения руды до выпуска металлизованных окатышей, выплавки стали в электропечах, ее внепечной обработки и разливки, производства сортового проката и стальных мелющих шаров.

Фото: ОЭМК

«Когда я только начал изучать производственные процессы, я был очень удивлён — не думал, сделать сталь сложнее, чем добыть золото. Просто так получилось, что железа в мире больше, поэтому оно стоит дешевле. А вот произвести суперсталь — большой труд и очень зрелищный процесс, который, я думаю, не оставит никого равнодушным», — рассказал Антон Войцеховский.

Чтобы добиться максимально глубокого погружения в мир металлургии команда Антона Войцеховского отсняла около 10 терабайт или порядка ста часов видео. Операторы применяли самые современные методы съёмки. В кино использовано много зрелищных компьютерных спецэффектов.

Возрастное ограничение 12+.

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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Металлоинвест#Металлургия#Белгород#Документальный фильм
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