Металлоинвест создал муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК

«Арт-объект будет привлекать внимание и вдохновлять как сотрудников, так и гостей предприятия, — уверен управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — В ходе разработки эскизов команда проекта побывала в наших цехах, пообщалась с металлургами, узнала специфику нашей работы.У художников получилось показать, что ОЭМК — это живой организм со своей душой, воплощением которой являются наши замечательные сотрудники. Это настоящие профессионалы, активные и творческие люди».