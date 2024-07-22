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Металлоинвест создал муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК

Металлоинвест создал муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК

22 июля 2024, 11:35
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест» в рамках празднования Дня Металлурга и 50-летия Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (ОЭМК) открыла масштабные художественные росписи в Старом Осколе — на центральной набережной реки Оскол и здании шаропрокатного комплекса ОЭМК.

Мурал «Река времени» расположен на подпорной стене набережной, реконструированной при поддержке Металлоинвеста.Площадь росписи — более 600 кв. метров. Изображение посвящено вехам истории Старого Оскола — с древних времен до Великой Отечественной войны и строительства ОЭМК в 1970-е годы, настоящему города металлургов и видению его будущего.

Автор эскиза мурала — всемирно известный российский художник и иллюстратор Глеб Солнцев. В разработке визуального стиля, смыслов и образов приняли участие сотрудники Металлоинвеста, Старооскольского краеведческого музея и администрации городского округа, горожане.

Автором эскиза мурала «За стальным характером» на здании шаропрокатного комплекса ОЭМК выступила художница, график и скульптор Дарья Коновалова-Инфанте. Одна из самых известных серий её работ — «Тайная жизнь вещей», основанная на проявлении скрытых смыслов изображённых объектов.

Этот фирменный приём художницы получил продолжение в новой росписи на ОЭМК- через создание связей и ассоциаций между производственным процессом и повседневной жизнью, творчеством и увлечениями металлургов.

Изображение занимает две стены шаропрокатного комплекса. Общая протяжённость росписи — почти 300 метров, площадь — более 4 тыс. кв. метров. Использовано 2 тыс. литров краски 55 оттенков.

Фото: «Металлоинвест»

«Арт-объект будет привлекать внимание и вдохновлять как сотрудников, так и гостей предприятия, — уверен управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — В ходе разработки эскизов команда проекта побывала в наших цехах, пообщалась с металлургами, узнала специфику нашей работы.У художников получилось показать, что ОЭМК — это живой организм со своей душой, воплощением которой являются наши замечательные сотрудники. Это настоящие профессионалы, активные и творческие люди».

Оба мурала созданы с использованием технологии дополненной реальности: сканировав QR-код с помощью смартфона, можно увидеть «ожившее» изображение.

Куратором проекта выступило бюро «Большое искусство» во главе с Ольгой Погасовой, специализирующееся на проектах паблик-арта.

Над созданием граффити работало творческое объединение стрит-арт художников Zukclub под руководством Сергея Овсейкина. Эта команда известна по многим крупным проектам уличной живописи в России.

Создание муралов в Старом Осколе –часть нового арт-проекта Металлоинвеста «Искусство созидания». К осени масштабные живописные произведения также украсят здания цехов других предприятий Компании — Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов в городах Губкин и Железногорск.

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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Металлоинвест#Белгород#QR-код#Стрит-арт#Дополненная реальность#Муралы
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