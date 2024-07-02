Сотрудники ОЭМК удостоены государственных наград

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Указом президента РФ Владимира Путина звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Альберту Тимергалину, сталевару электропечи электросталеплавильного цеха и Сергею Немытых, газовщику шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены Александр Дядяшев, обжигальщик извести цеха обжига извести, Юрий Лобов, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства сортопрокатного цеха №1 и Владимир Наумов, начальник управления по производству запасных частей ОЭМК.
«В этом году наше предприятие отмечает полувековой юбилей. Сотрудники, отмеченные высокими государственными наградами, на протяжении многих лет вкладывают свои знания, энергию и силы в стабильную работу и развитие комбината, –прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Это настоящие профессионалы, искренне преданные металлургии. Поздравляю коллег с заслуженными наградами!»