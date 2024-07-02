Сотрудники ОЭМК удостоены государственных наград

«В этом году наше предприятие отмечает полувековой юбилей. Сотрудники, отмеченные высокими государственными наградами, на протяжении многих лет вкладывают свои знания, энергию и силы в стабильную работу и развитие комбината, –прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Это настоящие профессионалы, искренне преданные металлургии. Поздравляю коллег с заслуженными наградами!»