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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Сотрудники ОЭМК удостоены государственных наград

Сотрудники ОЭМК удостоены государственных наград

2 июля 2024, 13:23
Фото: ОЭМК
Сотрудники Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в состав компании «Металлоинвест») удостоены государственных наград за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Указом президента РФ Владимира Путина звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Альберту Тимергалину, сталевару электропечи электросталеплавильного цеха и Сергею Немытых, газовщику шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК.

Фото: ОЭМК

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены Александр Дядяшев, обжигальщик извести цеха обжига извести, Юрий Лобов, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства сортопрокатного цеха №1 и Владимир Наумов, начальник управления по производству запасных частей ОЭМК.

Фото: ОЭМК

«В этом году наше предприятие отмечает полувековой юбилей. Сотрудники, отмеченные высокими государственными наградами, на протяжении многих лет вкладывают свои знания, энергию и силы в стабильную работу и развитие комбината, –прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Это настоящие профессионалы, искренне преданные металлургии. Поздравляю коллег с заслуженными наградами!»

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