Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?

В прямом эфире 19 сентября белгородец задал вопрос: почему решение о формате обучения доверили принимать родителям школьников? Ведь жители региона не обладают полной информацией об оперативной обстановке. Кроме того, белгородцы интересуются: есть ли вероятность, что детей могут перевести на дистант?