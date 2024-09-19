Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?

Posted 19 сентября, 16:23
Published 19 сентября, 16:23
Modified 19 сентября, 16:25
Updated 19 сентября, 16:25
В прямом эфире 19 сентября белгородец задал вопрос: почему решение о формате обучения доверили принимать родителям школьников? Ведь жители региона не обладают полной информацией об оперативной обстановке. Кроме того, белгородцы интересуются: есть ли вероятность, что детей могут перевести на дистант?
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что решение о дистанционном обучении каждый родитель может принять в любой момент времени.
«Если оперативная обстановка ухудшится, то готовы максимально быстро принять решение о дистанте», — заявил глава региона.
Также Гладков напомнил, что, несмотря на утренний обстрел в день выхода на учёбу — 2 сентября — все школы в Белгороде решили не закрывать. Сами горожане восприняли это решение спокойно, считает губернатор.