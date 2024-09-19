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Posted 19 сентября, 16:23

Published 19 сентября, 16:23

Modified 19 сентября, 16:25

Updated 19 сентября, 16:25

Белгородцы в любой момент могут перевести детей на дистант

Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?

19 сентября 2024, 16:23
Фото: 1MI
Белгородцы в любой момент могут перевести детей на дистант

Гладков ответил, насколько вероятен перевод белгородских школьников на дистант

Сюжет
Губернатор
Родители учеников высказали претензию главе региона о том, что не знают, как будет складываться оперативная обстановка. Тем не менее взрослых белгородцев ранее просили самостоятельно принять решение о формате обучения детей. Губернатор ответил на обращение в прямом эфире.

В прямом эфире 19 сентября белгородец задал вопрос: почему решение о формате обучения доверили принимать родителям школьников? Ведь жители региона не обладают полной информацией об оперативной обстановке. Кроме того, белгородцы интересуются: есть ли вероятность, что детей могут перевести на дистант?

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что решение о дистанционном обучении каждый родитель может принять в любой момент времени.

«Если оперативная обстановка ухудшится, то готовы максимально быстро принять решение о дистанте», — заявил глава региона.

Также Гладков напомнил, что, несмотря на утренний обстрел в день выхода на учёбу — 2 сентября — все школы в Белгороде решили не закрывать. Сами горожане восприняли это решение спокойно, считает губернатор.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Губернатор#Образование#Новости Белгорода#Обучение#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистант
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