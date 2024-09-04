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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:23

Школьнику в Белгороде отказались выдать технику для дистанта

«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант

4 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Школьнику в Белгороде отказались выдать технику для дистанта

Школы Белгорода начали учебный год дистанционно, но не всем выдали технику

У некоторых белгородских школьников учебный год начался с дистанта. Но ноутбуки им учебные заведения так и не предоставили. Мэр города вмешался в ситуацию.
Сюжет
Дети

После недавних обстрелов некоторые школы Белгорода начали учебный год в дистанционном формате. Чтобы все дети могли участвовать в уроках, им выдают ноутбуки. Такая практика применяется уже не первый год.

Но в этот раз необходимую технику получили не все ученики. Мама одного из учащихся школы № 36 рассказала, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась с претензией к классному руководителю, та ответила, что она «должна решать проблемы своего ребёнка сама».

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что такая ситуация недопустима. Образовательное учреждение обязано предоставить технику тем ученикам, у которых её нет.

«Всем школьникам, у которых была или есть потребность в оборудовании для организации дистанционного обучения, школа обязана выдать ноутбуки. Для получения техники вам необходимо обратиться к директору учреждения. Уверен, что проблема будет решена», — сказал глава городской администрации.

Он отметил, что, если ноутбук всё-таки не дадут ребёнку, то стоит обратиться лично к нему.

На проблемы с организацией учебного процесса не дистанте белгородцы уже жаловались. Родители утверждают, что их детей якобы заставляют заниматься по картам урока.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Дети#Образование#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Дистанционное обучение#Валентин Демидов#Ноутбуки#Организация учебного процесса
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