«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант

Но в этот раз необходимую технику получили не все ученики. Мама одного из учащихся школы № 36 рассказала, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась с претензией к классному руководителю, та ответила, что она «должна решать проблемы своего ребёнка сама».