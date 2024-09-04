«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
После недавних обстрелов некоторые школы Белгорода начали учебный год в дистанционном формате. Чтобы все дети могли участвовать в уроках, им выдают ноутбуки. Такая практика применяется уже не первый год.
Но в этот раз необходимую технику получили не все ученики. Мама одного из учащихся школы № 36 рассказала, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась с претензией к классному руководителю, та ответила, что она «должна решать проблемы своего ребёнка сама».
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что такая ситуация недопустима. Образовательное учреждение обязано предоставить технику тем ученикам, у которых её нет.
«Всем школьникам, у которых была или есть потребность в оборудовании для организации дистанционного обучения, школа обязана выдать ноутбуки. Для получения техники вам необходимо обратиться к директору учреждения. Уверен, что проблема будет решена», — сказал глава городской администрации.
Он отметил, что, если ноутбук всё-таки не дадут ребёнку, то стоит обратиться лично к нему.
На проблемы с организацией учебного процесса не дистанте белгородцы уже жаловались. Родители утверждают, что их детей якобы заставляют заниматься по картам урока.