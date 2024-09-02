Белгородские школьники в ещё одном районе начнут учебный год с дистанта

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Ещё один муниципалитет Белгородской области перешёл на дистанционный формат обучения. Речь идёт о Борисовском районе, который тоже неоднократно попадал под обстрелы ВСУ.
Изначально местные власти планировали начать новый учебный год в смешанном формате, однако оперативная обстановка не позволила этого сделать: все дети Борисовского района со 2 сентября тоже начали учёбу на удалёнке.
Ребята обучаются через платформу «Сферум». Утром уже провели праздничные линейки и уроки безопасности.
В этом году учиться в Борисовском районе будут 2344 ребёнка, 66 из которых — одиннадцатиклассники, а 185 — первоклассники.