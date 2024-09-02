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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

При этом изначально предполагалось, что школы будут работать в смешанном формате, как и в Белгороде

Белгородские школьники в ещё одном районе начнут учебный год с дистанта

2 сентября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
При этом изначально предполагалось, что школы будут работать в смешанном формате, как и в Белгороде
Ещё один район Белгородской области начнёт новый учебный год в дистанционном формате. Решение коснулось учеников Борисовского района. Об этом заявил глава муниципалитета Владимир Переверзев.

Ещё один муниципалитет Белгородской области перешёл на дистанционный формат обучения. Речь идёт о Борисовском районе, который тоже неоднократно попадал под обстрелы ВСУ.

Изначально местные власти планировали начать новый учебный год в смешанном формате, однако оперативная обстановка не позволила этого сделать: все дети Борисовского района со 2 сентября тоже начали учёбу на удалёнке.

Ребята обучаются через платформу «Сферум». Утром уже провели праздничные линейки и уроки безопасности.

В этом году учиться в Борисовском районе будут 2344 ребёнка, 66 из которых — одиннадцатиклассники, а 185 — первоклассники.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школьники#Образование#Борисовский район#Школы#Белгород#Приграничье#Дистант#Владимир Переверзев
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