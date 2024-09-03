Предлагают дистант, но он противопоказан: родители детей с РАС обратились к властям

Родители детей, обучающихся в ресурсных классах школы № 43, попросили организовать для них образовательный выездной лагерь в сопровождении специалистов школы и опекунов. Дело в том, что у ребят есть расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, поэтому они нуждаются в постоянном присмотре.