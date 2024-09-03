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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Ранее юным белгородцам с РАС предлагали только дистант

Предлагают дистант, но он противопоказан: родители детей с РАС обратились к властям

3 сентября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Ранее юным белгородцам с РАС предлагали только дистант

В минобре проработают вопрос организации лагеря для юных белгородцев с РАС

Родители детей с расстройствами аутистического спектра обратились к властям с предложением организовать для них образовательный выездной лагерь. Это позволит ребятам получить необходимые им навыки социализации в безопасной обстановке. В минобре сказали, что подумают.
Сюжет
Дети

Родители детей, обучающихся в ресурсных классах школы № 43, попросили организовать для них образовательный выездной лагерь в сопровождении специалистов школы и опекунов. Дело в том, что у ребят есть расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, поэтому они нуждаются в постоянном присмотре.

С самого начала проведения СВО семьям с такими детьми предложили только один вариант — дистанционное обучение, но оно совершенно противопоказано детям с РАС.

«Только социализация и системный методически выстроенный подход к тренировке навыков жизнеспособности и коммуникации с внешним миром в раннем и школьном возрасте дают результат и позволяют семьям жить полноценно, насколько это возможно», — написала одна из мам.

Взрослые попросили дать им возможность разместиться на площадке, например, санатория в безопасном районе Белгородской области или в соседних регионах. Предполагаемый срок — до 27 декабря 2024, который позже можно будет продлить, если оперативная обстановка в Белгороде не наладится.

В министерстве образования области пообещали проработать предложение и проинформировать родителей по итогам. Сейчас специалисты определяют, на базе какой образовательной организации получится организовать обучение детей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Аутизм#Белгород#РАС
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