Предлагают дистант, но он противопоказан: родители детей с РАС обратились к властям

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Родители детей, обучающихся в ресурсных классах школы № 43, попросили организовать для них образовательный выездной лагерь в сопровождении специалистов школы и опекунов. Дело в том, что у ребят есть расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, поэтому они нуждаются в постоянном присмотре.
С самого начала проведения СВО семьям с такими детьми предложили только один вариант — дистанционное обучение, но оно совершенно противопоказано детям с РАС.
«Только социализация и системный методически выстроенный подход к тренировке навыков жизнеспособности и коммуникации с внешним миром в раннем и школьном возрасте дают результат и позволяют семьям жить полноценно, насколько это возможно», — написала одна из мам.
Взрослые попросили дать им возможность разместиться на площадке, например, санатория в безопасном районе Белгородской области или в соседних регионах. Предполагаемый срок — до 27 декабря 2024, который позже можно будет продлить, если оперативная обстановка в Белгороде не наладится.
В министерстве образования области пообещали проработать предложение и проинформировать родителей по итогам. Сейчас специалисты определяют, на базе какой образовательной организации получится организовать обучение детей.