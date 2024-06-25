Агломератчик ОЭМК награждён медалью «Трудовая доблесть»

За время работы Каменев овладел несколькими смежными специальностями: машинист насосных установок, машинист конвейеров, дозировщик горячего возврата, стропальщик, газовщик, может выполнять работу слесаря и электрика. Всего у него — девять удостоверений. За годы работы Андрей Александрович принял участие во многих крупных инвестпроектах. В их числе — реконструкция обжиговой машины, в результате которой производство окисленных окатышей увеличилось на 10 процентов — до 4,5 млн тонн в год.