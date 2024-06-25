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Агломератчик ОЭМК награждён медалью «Трудовая доблесть»

Агломератчик ОЭМК награждён медалью «Трудовая доблесть»

25 июня 2024, 08:09
Фото: Валерия Воронова
Старший агломератчик цеха окомкования ОЭМК им. А. А. Угарова Андрей Каменев награждён медалью «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли РФ с формулировкой.

Старший агломератчик цеха окомкования фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Андрей Каменев награждён медалью «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли РФ с формулировкой «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд».

Андрей Александрович — Почётный металлург РФ, Ветеран труда, за его плечами более 30 лет трудового стажа. Он отлично знает весь технологический процесс цеха и принципы работы оборудования.

«Мы упрочняем окатыши, чтобы при дальнейшей транспортировке в цех металлизации они не разрушались. Для этого следим за температурой в обжиговой машине: она достигает 1250–1300 градусов. Уменьшаем количество влаги в сырых окатышах. Удаляем вредные примеси, например серу. Старший агломератчик должен знать всю технологическую цепочку производства окатышей, тепловые режимы, газопотоки, степень увлажнения шихты, высота слоя окатышей, скорость движения обжиговых тележек и равномерность нагрузки на них, состояние сырья», — объясняет Андрей Каменев.

За время работы Каменев овладел несколькими смежными специальностями: машинист насосных установок, машинист конвейеров, дозировщик горячего возврата, стропальщик, газовщик, может выполнять работу слесаря и электрика. Всего у него — девять удостоверений. За годы работы Андрей Александрович принял участие во многих крупных инвестпроектах. В их числе — реконструкция обжиговой машины, в результате которой производство окисленных окатышей увеличилось на 10 процентов — до 4,5 млн тонн в год.

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#Алёна Мальцева#Промышленность#Награждение#Медаль#Металлургия
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