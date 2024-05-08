На ОЭМК поступили два новых тепловоза

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
Техника предназначена для формирования поездов, перемещения вагонов под погрузку и выгрузку, а также транспортировки металлопродукции комбината к грузоперевозчикам. Стоимость машин составила около 260 млн рублей.
«В 2022 году был приобретен аналогичный тепловоз производства Брянского машиностроительного завода. Он показал хорошие результаты работы по соотношению объема перевозимого груза и расхода горюче-смазочных материалов, — прокомментировал начальник железнодорожного цеха ОЭМК им. А. А. Угарова Станислав Нечаев. — В настоящее время на предприятии эксплуатируется 10 тепловозов. И к середине 2026 года мы планируем приобрести еще пять современных машин».
Новые тепловозы оснащены мощной дизель-генераторной установкой в 1200 лошадиных сил, современными системами охлаждения и электронной подачи топлива. Это делает технику более производительной и экономичной по расходу топлива и моторного масла.
Безопасность обеспечивают автоматические комплексы пожаротушения и контроля бдительности машиниста тепловоза. При снижении работоспособности человека, появлении сонливости или засыпании сработает телемеханическая система контроля бдительности и остановит локомотив.
В кабине тепловоза созданы комфортные условия для работы локомотивной бригады. Установлены система кондиционирования и очистки воздуха, двойные стеклопакеты, умывальник, холодильник, электрическая печка для подогрева еды.