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На ОЭМК поступили два новых тепловоза

На ОЭМК поступили два новых тепловоза

8 мая 2024, 09:32
Фото: ОЭМК
На Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова, входящий в компанию «Металлоинвест», поступили два новых маневровых тепловоза.

Техника предназначена для формирования поездов, перемещения вагонов под погрузку и выгрузку, а также транспортировки металлопродукции комбината к грузоперевозчикам. Стоимость машин составила около 260 млн рублей.

«В 2022 году был приобретен аналогичный тепловоз производства Брянского машиностроительного завода. Он показал хорошие результаты работы по соотношению объема перевозимого груза и расхода горюче-смазочных материалов, — прокомментировал начальник железнодорожного цеха ОЭМК им. А. А. Угарова Станислав Нечаев. — В настоящее время на предприятии эксплуатируется 10 тепловозов. И к середине 2026 года мы планируем приобрести еще пять современных машин».

Новые тепловозы оснащены мощной дизель-генераторной установкой в 1200 лошадиных сил, современными системами охлаждения и электронной подачи топлива. Это делает технику более производительной и экономичной по расходу топлива и моторного масла.

Безопасность обеспечивают автоматические комплексы пожаротушения и контроля бдительности машиниста тепловоза. При снижении работоспособности человека, появлении сонливости или засыпании сработает телемеханическая система контроля бдительности и остановит локомотив.

В кабине тепловоза созданы комфортные условия для работы локомотивной бригады. Установлены система кондиционирования и очистки воздуха, двойные стеклопакеты, умывальник, холодильник, электрическая печка для подогрева еды.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Оэмк#Металлург-оэмк#ОЭМК им. А.А. Угарова#Тепловоз
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