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Металлоинвест направил более 36 млн рублей на обновление автопарка ОЭМК

Металлоинвест направил более 36 млн рублей на обновление автопарка ОЭМК

6 декабря 2023, 12:10
Фото: Валерий Воронов
Компания «Металлоинвест» направила 36,8 млн рублей на пополнение автотранспортного парка Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. В рамках программы обновления техники приобретены два китайских тягача SITRAK и два российских полуприцепа Политранс.

Техника грузоподъемностью 37,7 тонны предназначена для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов на переработку и дальнейшую переплавку: технологической обрез и непрерывнолитой заготовки, остатка металла из промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали, невостребованной продукции прокатного производства. А также для транспортировки непрерывнолитой заготовки из электросталеплавильного цеха в первый сортопрокатный цех для дальнейшей обработки, труб и крупногабаритного оборудования между подразделениями комбината.

Двигатель тягачей SITRАК соответствует стандарту Евро-5, одному из самых высоких по чистоте и экологичности. Для максимального удобства работы водителя кабина автомобиля оборудована комфортным сиденьем с пневматической подвеской, которое адаптируется к весу водителя, автономным обогревателем, кондиционером и холодильником. Регулируемый руль и пять камер видеонаблюдения делают вождение удобным и безопасным.

«Новая техника для комбината просто незаменима, ежедневно тягач делает от 25 до 32 рейсов по территории ОЭМК, — говорит начальник автотранспортного цеха ОЭМК Владимир Брончуков. — Машина имеет мощный двигатель, платформа оснащена усилителями, и ее можно увеличить с 2,5 до 3,5 метров в ширину. Благодаря пневматической подвеске можно легко регулировать положение автомобиля, выравнивая платформу для безопасной погрузки и перевозки грузов».

Металлоинвест сообщает об изменениях в структуре управления
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#Белгородская область#Металлоинвест#Техника#Автопарк#Переработка#Обновление#Белгород#Кристина Семенчук#Евро-5
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