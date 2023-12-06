Металлоинвест направил более 36 млн рублей на обновление автопарка ОЭМК

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Техника грузоподъемностью 37,7 тонны предназначена для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов на переработку и дальнейшую переплавку: технологической обрез и непрерывнолитой заготовки, остатка металла из промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали, невостребованной продукции прокатного производства. А также для транспортировки непрерывнолитой заготовки из электросталеплавильного цеха в первый сортопрокатный цех для дальнейшей обработки, труб и крупногабаритного оборудования между подразделениями комбината.
Двигатель тягачей SITRАК соответствует стандарту Евро-5, одному из самых высоких по чистоте и экологичности. Для максимального удобства работы водителя кабина автомобиля оборудована комфортным сиденьем с пневматической подвеской, которое адаптируется к весу водителя, автономным обогревателем, кондиционером и холодильником. Регулируемый руль и пять камер видеонаблюдения делают вождение удобным и безопасным.
«Новая техника для комбината просто незаменима, ежедневно тягач делает от 25 до 32 рейсов по территории ОЭМК, — говорит начальник автотранспортного цеха ОЭМК Владимир Брончуков. — Машина имеет мощный двигатель, платформа оснащена усилителями, и ее можно увеличить с 2,5 до 3,5 метров в ширину. Благодаря пневматической подвеске можно легко регулировать положение автомобиля, выравнивая платформу для безопасной погрузки и перевозки грузов».