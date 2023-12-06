Металлоинвест направил более 36 млн рублей на обновление автопарка ОЭМК

Техника грузоподъемностью 37,7 тонны предназначена для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов на переработку и дальнейшую переплавку: технологической обрез и непрерывнолитой заготовки, остатка металла из промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали, невостребованной продукции прокатного производства. А также для транспортировки непрерывнолитой заготовки из электросталеплавильного цеха в первый сортопрокатный цех для дальнейшей обработки, труб и крупногабаритного оборудования между подразделениями комбината.