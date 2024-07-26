Ихнофоссилии сообщили о существовании ходячей рыбы около 300 миллионов лет назад

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ископаемые следы жизнедеятельности различных микроорганизмов, которые доходят до нашего времени в виде отпечатков, называются ихнофоссилиями. Так, благодаря им, учёные сделали необычное открытие — около 298,9-273,01 миллиона лет назад на Земле существовала ходячая рыба.
Следы её и других четвероногих животных, членистоногих и растений обнаружили на горе в штате Нью-Мексико в Америке. Найденную рыбу, о существовании которой ранее не знали, назвали Ambulopisces voigti.
Отпечаток этой рыбы длиной 18 сантиметров сохранился на алевритовой плите. Исследователи отметили, что рыба передвигалась на грудных плавниках, а её хвост волочился по земле. Из-за того, что амплитуда хвостом была небольшой, её отнесли не к тому виду, к которому хотели отнести изначально. Также размах передних плавников при ходьбе достигал шести сантиметров, а само тело было небольшим.
Однако выходила ли рыба на сушу или всегда была под водой, определить учёные не смогли: найденные отпечатки образовались на мелкой глубине, когда рыба была наполовину в воде.