Ихнофоссилии сообщили о существовании ходячей рыбы около 300 миллионов лет назад

Отпечаток этой рыбы длиной 18 сантиметров сохранился на алевритовой плите. Исследователи отметили, что рыба передвигалась на грудных плавниках, а её хвост волочился по земле. Из-за того, что амплитуда хвостом была небольшой, её отнесли не к тому виду, к которому хотели отнести изначально. Также размах передних плавников при ходьбе достигал шести сантиметров, а само тело было небольшим.