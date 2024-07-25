Алкоголь с выдержкой в 2,3 тысячи лет? Учёные продегустировали древнее спиртное

Сам напиток не имел какого-либо цвета и запаха, но его вкус отчётливо отдавал металлом. Учёные сравнили находку с жёлтым пивом, которое готовится из пшеницы, проса и риса. В этой же версии спиртного, помимо вышеперечисленного, также обнаружили следы бобовых и ячменя.