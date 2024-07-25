Японские учёные узнали, почему самки живут дольше самцов. Помогла рыба киллифиш

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Японские исследователи провели исследование на бирюзовой рыбе-киллифиш, чтобы понять, как эстроген влияет на старение. Такой объект для исследований выбрали не случайно — у этих рыбок слишком маленький срок жизни, поэтому они стали идеальным вариантом для исследования.
В исследовании задействовали самцов и самок, у которых отсутствуют клетки размножения. Итог учёных удивил: если у мужского пола рыб срок жизни увеличился на 13%, то у женского, наоборот, уменьшился на 7%.
В конце эксперимента учёные выяснили, что основную роль играет эстроген: без икринок его уровень снижается. Но именно он важен для здоровья сердца и сосудов. На мужчин же отсутствие семени оказало положительное влияние: ухудшение их костей, мышц и кожи уменьшилось.
Отсутствие способности к размножению у рыб также увеличивает активность генов, связанных с витамином D, который отвечает за здоровье мышц и кожи и за иммунитет. После введения этого витамина рыбам, их максимальный возраст увеличился: у мужских особей — на 21%, а у женских особей — на 7%.
В то же время точная связь между репродуктивными клетками и витамином D пока не изучена до конца, поэтому полные выводы сделать пока нельзя.