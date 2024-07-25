Японские учёные узнали, почему самки живут дольше самцов. Помогла рыба киллифиш

Отсутствие способности к размножению у рыб также увеличивает активность генов, связанных с витамином D, который отвечает за здоровье мышц и кожи и за иммунитет. После введения этого витамина рыбам, их максимальный возраст увеличился: у мужских особей — на 21%, а у женских особей — на 7%.