Планета пульсирует? Учёные показали, как в атмосфере «передвигается» углекислый газ

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Учёные опубликовали в интернете глобальную карту Земли, где показали концентрацию углекислого газа во время его перемещения в атмосфере планеты в период с января по март 2020 года.
При этом наибольшая концентрация углекислого газа наблюдается в местах, где расположены электростанции и города, а также там, где случаются пожары. Такое исследование помогает понять, откуда берётся углекислый газ, который затем распространяется по всем континентам и океанам.
На видеозаписи может показаться, что углекислый газ на планете будто пульсирует. Связано это с тем, объясняют учёные, что пожары вспыхивают в основном днём, а ночью утихают. Кроме того, на протяжении всего дня половину вырабатываемого углекислого газа поглощают растения и океаны.
«Мы не сможем бороться с изменением климата, не осознав тот факт, что мы выбрасываем огромное количество CO2. Именно это и приводит к потеплению атмосферы», — заключил климатолог Лесли Отт из Центра космических полётов имени Годдарда.
Специалист дополнил, что для качества воздуха такое количество углекислого газа не вредит, однако избыток приводит к чрезмерному нагреванию атмосферы.