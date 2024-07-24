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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Планета пульсирует? Учёные показали, как в атмосфере «передвигается» углекислый газ

Планета пульсирует? Учёные показали, как в атмосфере «передвигается» углекислый газ

24 июля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Учёные с помощью видео показали, как в атмосфере появляется и исчезает углекислый газ. Карту удалось создать Студии научной визуализации NASA с помощью модели GEOS.

Учёные опубликовали в интернете глобальную карту Земли, где показали концентрацию углекислого газа во время его перемещения в атмосфере планеты в период с января по март 2020 года.

При этом наибольшая концентрация углекислого газа наблюдается в местах, где расположены электростанции и города, а также там, где случаются пожары. Такое исследование помогает понять, откуда берётся углекислый газ, который затем распространяется по всем континентам и океанам.

На видеозаписи может показаться, что углекислый газ на планете будто пульсирует. Связано это с тем, объясняют учёные, что пожары вспыхивают в основном днём, а ночью утихают. Кроме того, на протяжении всего дня половину вырабатываемого углекислого газа поглощают растения и океаны.

«Мы не сможем бороться с изменением климата, не осознав тот факт, что мы выбрасываем огромное количество CO2. Именно это и приводит к потеплению атмосферы», — заключил климатолог Лесли Отт из Центра космических полётов имени Годдарда.

Специалист дополнил, что для качества воздуха такое количество углекислого газа не вредит, однако избыток приводит к чрезмерному нагреванию атмосферы.

Видео: science.nasa.gov
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#Александра Склярова#Видео#Наука#Атмосфера#КЦ
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