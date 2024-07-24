Планета пульсирует? Учёные показали, как в атмосфере «передвигается» углекислый газ

На видеозаписи может показаться, что углекислый газ на планете будто пульсирует. Связано это с тем, объясняют учёные, что пожары вспыхивают в основном днём, а ночью утихают. Кроме того, на протяжении всего дня половину вырабатываемого углекислого газа поглощают растения и океаны.