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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Найденная в Перу мумия

Инопланетянин или человек? Учёных шокировали взятые у мумии отпечатки пальцев

25 июля 2024, 13:17
Фото: Mail Online
Найденная в Перу мумия
Ряд учёных обнаружили в Перу несколько мумий. После проведённых исследований оказалось, что отпечатки их пальцев не похожи на человеческие. Подробнее рассказали в издании Mail Online.

Американские криминалисты выделяют три типа отпечатков пальцев: дугами, петлями и завитками. Но у мумии по имени Мария взятые отпечатки не соответствуют ни одному из человеческих видов.

Мумию в затвердевшем виде обнаружили в прошлом году в диатомовой земле — белых порошкообразных водных окаменелостях. Исследователь отметил, что большая часть тела мумии покрыта диатомитом, однако линии на пальцах её рук и ног были преимущественно прямые. Но приписывать находку к инопланетянам учёные не спешат.

«Возможно, это как-то связано со способом сохранения её кожи, но это очень странно», — поделился своим мнением Джошуа Макдауэлл.

Помимо необычных отпечатков, у мумий наблюдаются удлинённые головы и трёхпалые руки, из-за чего их считают инопланетными. Однако археолог из Института судебной медицины и криминалистики Лимы при Министерстве юстиции заявил, что два тела из трёх — обычные куклы: «Это куклы, собранные из костей животных с этой планеты с использованием современных синтетических клеев, следовательно, они не были собраны в доиспанские времена».

Однако криминалисты и другие исследователи с таким выводом не соглашаются. Кроме того, новый отпечаток пальцев намекает на то, что найденные мумии всё-таки не являются куклами. Необычную же форму головы некоторые учёные объясняют практиками бинтования, которые ранее применяли к развивающимся черепам младенцев.

Однако пока точного ответа, что из себя представляют необычные мумии и являются ли они людьми, нет. Учёные и криминалисты продолжат проводить исследования с использованием более сложных методов.

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