Инопланетянин или человек? Учёных шокировали взятые у мумии отпечатки пальцев

Помимо необычных отпечатков, у мумий наблюдаются удлинённые головы и трёхпалые руки, из-за чего их считают инопланетными. Однако археолог из Института судебной медицины и криминалистики Лимы при Министерстве юстиции заявил, что два тела из трёх — обычные куклы: «Это куклы, собранные из костей животных с этой планеты с использованием современных синтетических клеев, следовательно, они не были собраны в доиспанские времена».