Инопланетянин или человек? Учёных шокировали взятые у мумии отпечатки пальцев

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Американские криминалисты выделяют три типа отпечатков пальцев: дугами, петлями и завитками. Но у мумии по имени Мария взятые отпечатки не соответствуют ни одному из человеческих видов.
Мумию в затвердевшем виде обнаружили в прошлом году в диатомовой земле — белых порошкообразных водных окаменелостях. Исследователь отметил, что большая часть тела мумии покрыта диатомитом, однако линии на пальцах её рук и ног были преимущественно прямые. Но приписывать находку к инопланетянам учёные не спешат.
«Возможно, это как-то связано со способом сохранения её кожи, но это очень странно», — поделился своим мнением Джошуа Макдауэлл.
Помимо необычных отпечатков, у мумий наблюдаются удлинённые головы и трёхпалые руки, из-за чего их считают инопланетными. Однако археолог из Института судебной медицины и криминалистики Лимы при Министерстве юстиции заявил, что два тела из трёх — обычные куклы: «Это куклы, собранные из костей животных с этой планеты с использованием современных синтетических клеев, следовательно, они не были собраны в доиспанские времена».
Однако криминалисты и другие исследователи с таким выводом не соглашаются. Кроме того, новый отпечаток пальцев намекает на то, что найденные мумии всё-таки не являются куклами. Необычную же форму головы некоторые учёные объясняют практиками бинтования, которые ранее применяли к развивающимся черепам младенцев.
Однако пока точного ответа, что из себя представляют необычные мумии и являются ли они людьми, нет. Учёные и криминалисты продолжат проводить исследования с использованием более сложных методов.