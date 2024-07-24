Акулы в Бразилии слепнут от кокаина: учёные делают неутешительные выводы

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Исследователи отметили, что кокаин слишком сильно загрязнил прибрежные воды Бразилии, из-за чего стал оказывать пагубное влияние на обитающих там акул: у них испортились зрение, охотничьи навыки и сократилась продолжительность жизни. При этом не всегда наркотическое вещество попадало на берег из-за торговли: часто роль играли и городские сточные воды.
Всего концентрация кокаина в водных животных оказалась в 100 раз выше, чем у других рыб. Сходят ли акулы с ума от постоянной дозы наркотиков, непонятно. Однако с большой вероятностью это может сильно повлиять на их продолжительность жизни, уверены учёные.
Доктор Рэйчел Энн Хаузер-Дэвис заявила, что большая концентрация наркотиков в водах Бразилии оказалась «из-за употребления людьми кокаина в Рио-де-Жанейро и сброса человеческой мочи и фекалий через канализационные стоки, а также из нелегальных лабораторий». В Европе могла наблюдаться похожая ситуация.