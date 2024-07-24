Акулы в Бразилии слепнут от кокаина: учёные делают неутешительные выводы

Исследователи отметили, что кокаин слишком сильно загрязнил прибрежные воды Бразилии, из-за чего стал оказывать пагубное влияние на обитающих там акул: у них испортились зрение, охотничьи навыки и сократилась продолжительность жизни. При этом не всегда наркотическое вещество попадало на берег из-за торговли: часто роль играли и городские сточные воды.