Гибель молодой пары, запрет на въезд в приграничье и скандал с диорамой: итоги недели

Дело в том, что материал за авторством военного историка из Германии Карла-Хайнца Фризера содержит в себе ряд спорных утверждений. Так, некоторым белгородцам очень не понравилось заявление о «мифической» составляющей Прохоровского сражения. Не оценили и приведённое в материале утверждение о том, что войны Красной армии перед походом в бой напивались водки и принимали психотропные вещества.