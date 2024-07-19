Гибель молодой пары, запрет на въезд в приграничье и скандал с диорамой: итоги недели

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
16 июля Белгородский оперштаб утвердил решение ограничить въезд в 14 населённых приграничных пунктов региона. Речь идёт о:
— село Вергилёвка
— село Щетиновка
— утор Валковский
— село Богун-Городок
— село Безымено
— посёлок Горьковский
— село Демидовка
— село Поповка
— село Прилесье
— посёлок Красное
— посёлок Ленинский
— хутор Мухин
— хутор Панков
— посёлок Первомайский
На подъездах к перечисленным населённым пунктам будут стоять КПП. Пропускать через них готовы только экипированных бронежилетами и касками взрослых мужчин в сопровождении военных. При этом желающим въехать нужно будет предварительно подать заявку местным главам.
Категорически запрещён проезд женщинам, детям и общественному транспорту, в том числе такси.
Принятые меры вступят в силу с 23 июля.
17 июля ВСУ FPV-дроном атаковали автомобиль возле хутора Церковный. Находившиеся внутри машины муж и жена скончались на месте.
Погибшие Виталий и Ксения Шумиловы работали с 2014 года на свинокомплексе «Агро-Белогорья». Виталий занимал должность электрика по ремонту электрооборудования, а Ксения — начальника участка доращивания свиней. Познакомились будущие супруги на предприятии. Несмотря на разные характеры, оба отличались трудолюбием и выдержкой.
У супругов остались две несовершеннолетние дочки.
Заупокойная лития по погибшим прошла в Нижнем Ольшанце. После неё Виталия Шумилова посмертно наградили медалью «За трудовую доблесть».
На новость о закрытии въезда в некоторые приграничные сёла Белгородской области отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока ещё она [операция по созданию зоны безопасности] не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру [РФ]. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — Дмитрий Песков.
Что касается ситуации на границе, то из-за боевых действий в Харьковской области она стала «более напряжённая».
Таким образом, введение ограничений нельзя считать провалом операции по созданию «санитарной зоны», заявил Песков журналистам. Продолжаться операция будет до её полного успешного завершения.
Опубликованная 12 лет назад на сайте диорамы публикация о Прохоровском сражении внезапно вызвала возмущение у белгородцев из-за «дезинформации» и «дискредитации» советской армии.
Дело в том, что материал за авторством военного историка из Германии Карла-Хайнца Фризера содержит в себе ряд спорных утверждений. Так, некоторым белгородцам очень не понравилось заявление о «мифической» составляющей Прохоровского сражения. Не оценили и приведённое в материале утверждение о том, что войны Красной армии перед походом в бой напивались водки и принимали психотропные вещества.
«Создателем мифа о Прохоровке является генерал-лейтенант Ротмистров, командовавший 5-й гвардейской танковой армией, понёсшей 12 июля самые большие потери за всё время своего существования. Так как ему было необходимо оправдать себя перед Сталиным, он сочинил легенду о великой победе над 2-м танковым корпусом СС. Этот миф был также принят западными историками и существует по сей день», — текст статьи на сайте диорамы.
Обнаружившие старую статью жители области с утра до вечера спрашивали под постами Вячеслава Гладкова, как материал вообще допустили к размещению. Встречались мнения, что перевод работы Фризера — «дискредитация» музея самим музеем в результате «западного влияния».
К обсуждении скандала присоединились военкор Роман Алёхин и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Последняя потребовала от руководства музея публичных извинений.
Руководство музея 19 июля вышло на связь и сообщило, что «внимательно относится к мнению общественности». Целесообразность размещения публикации пообещали проверить ещё раз.
Интервью попавшего в плен военнослужащего из ВСУ опубликовали в Сети на прошлой неделе. Дмитрий Ромаев сдался ВС РФ под Волчанском. Мужчина признался, что он — бывший заключённый, завербованный в обмен на досрочное освобождение.
Ромаев рассказал, что руководство ВСУ пообещало заключённым сразу после взятия Волчанска пойти на Белгород и устроить там хаос с грабежами, насилием и убийствами.
Пленный военнослужащий также поделился, что с ним и его сослуживцами офицерский состав обходился как с «пушечным мясом».