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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Стало известно об уходе директоров нескольких школ в Белгороде

В Белгороде массово увольняют директоров школ?

19 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI

Стало известно об уходе директоров нескольких школ в Белгороде

Изначально блогер Андрей Маликов заявлял, что речь идёт об увольнении якобы 25 директоров. «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что на пенсию ушли лишь девять человек. В мэрии ситуацию официально не комментировали.
Сюжет
Пенсия

О громких увольнениях в областном центре первым сообщил блогер Андрей Маликов. 17 июля в своём Telegram-канале он опубликовал обращение от подписчиков о том, что в Белгороде якобы уволили 25 директоров школ.

«Фонарь» со ссылкой на собственный источник пишет, что, предположительно, на пенсию уходят директора девяти школ. Причина — предпенсионный возраст и подходящие к концу сроки действия контрактов. Установлено, что речь может идти в том числе о «№ 1, 12-й гимназии, 15-й, 43-й и 45-й школ», пишет СМИ.

Также источник добавляет, что по собственному желанию уволилась Татьяна Берёзка — заместитель начальника управления образования Белгорода — начальник отдела дошкольного образования. На сайте управления образования информации о руководителе отдела действительно нет.

Официальных комментариев от мэрии Белгорода пока не поступало.

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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Пенсия#Образование#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Увольнения#Михаил Шейченко
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