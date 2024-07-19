В Белгороде массово увольняют директоров школ?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
О громких увольнениях в областном центре первым сообщил блогер Андрей Маликов. 17 июля в своём Telegram-канале он опубликовал обращение от подписчиков о том, что в Белгороде якобы уволили 25 директоров школ.
«Фонарь» со ссылкой на собственный источник пишет, что, предположительно, на пенсию уходят директора девяти школ. Причина — предпенсионный возраст и подходящие к концу сроки действия контрактов. Установлено, что речь может идти в том числе о «№ 1, 12-й гимназии, 15-й, 43-й и 45-й школ», пишет СМИ.
Также источник добавляет, что по собственному желанию уволилась Татьяна Берёзка — заместитель начальника управления образования Белгорода — начальник отдела дошкольного образования. На сайте управления образования информации о руководителе отдела действительно нет.
Официальных комментариев от мэрии Белгорода пока не поступало.