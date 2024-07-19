В Белгороде массово увольняют директоров школ?

«Фонарь» со ссылкой на собственный источник пишет, что, предположительно, на пенсию уходят директора девяти школ. Причина — предпенсионный возраст и подходящие к концу сроки действия контрактов. Установлено, что речь может идти в том числе о «№ 1, 12-й гимназии, 15-й, 43-й и 45-й школ», пишет СМИ.