Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Родители юных белгородцев, которых отправили на отдых в детский лагерь «Юность» в Евпатории, вновь возмущены условиями содержания детей.
В четверг, 18 июля, дети прибыли в лагерь и столкнулись с «полной антисанитарией». По словам родителей, в лагере грязно, бегают тараканы и нет нормальной воды. Розеток, чтобы включить фумигатор от комаров, ни в одной комнате нет, на весь этаж — один душ и туалет. Постельное бельё, матрасы и полотенца старые и потрёпанные, всё в пятнах, пишут обеспокоенные родители.
В четырёхэтажном корпусе стоит только один кулер с питьевой водой, а еда в столовой очень скудная, утверждают белгородцы.
«Из прошлой смены около 30 детей попали в больницу с кишечной инфекцией, это нормально вообще? На данный момент родители пишут во все инстанции, если не будет реакции, будем обращаться в Генпрокуратуру и по всем соцсетям и СМИ, мы обязательно расскажем об этом лагере, он будет греметь по России! Как такое допустимо, объясните?» — написала Альбина.
К жалобе присоединилась ещё одна недовольная мама. Она рассказала, что в лагере якобы видели крыс.
«Уверяли, что Роспотребнадзор проверял лагерь и всё под контролем. Но только на бумаге. На самом деле там всё осталось так же. Насекомые ещё ладно, но крысы, бегающие по детям, — это перебор!» — высказалась Наталия.
Министерство образования Белгородской области ответило на претензии родителей. В ведомстве сообщили, что в лагерь уже направлены представители региона для проверки.
Для проверки условий пребывания детей в лагерь направлены представители области. Управление Роспотребнадзора Республики Крым также проверяет изложенные факты. По результатам проверки родители будут проинформированы.
министерство образования Белгородской области
На лагерь «Юность» жалуются уже не в первый раз. Недавно там произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией.
Родители рассказывали о плохих условиях и в лагерях других регионов. Всего с мая по июнь в региональное правительство поступило 30 обращений.