Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»

В четверг, 18 июля, дети прибыли в лагерь и столкнулись с «полной антисанитарией». По словам родителей, в лагере грязно, бегают тараканы и нет нормальной воды. Розеток, чтобы включить фумигатор от комаров, ни в одной комнате нет, на весь этаж — один душ и туалет. Постельное бельё, матрасы и полотенца старые и потрёпанные, всё в пятнах, пишут обеспокоенные родители.