bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Условия проживания в «Юности»

Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»

19 июля 2024, 11:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Условия проживания в «Юности»

Белгородский минобр направил проверку в детский лагерь «Юность» в Крыму

18 июля ребята из Белгородской области прибыли в лагерь «Юность» в Евпатории и столкнулись с неприятными сюрпризами: родители пишут в том числе о тараканах и крысах. Недавно в этом лагере произошло массовое заражение кишечной инфекцией. Белгородский минобр проведёт проверку.

Родители юных белгородцев, которых отправили на отдых в детский лагерь «Юность» в Евпатории, вновь возмущены условиями содержания детей.

В четверг, 18 июля, дети прибыли в лагерь и столкнулись с «полной антисанитарией». По словам родителей, в лагере грязно, бегают тараканы и нет нормальной воды. Розеток, чтобы включить фумигатор от комаров, ни в одной комнате нет, на весь этаж — один душ и туалет. Постельное бельё, матрасы и полотенца старые и потрёпанные, всё в пятнах, пишут обеспокоенные родители.

В четырёхэтажном корпусе стоит только один кулер с питьевой водой, а еда в столовой очень скудная, утверждают белгородцы.

«Из прошлой смены около 30 детей попали в больницу с кишечной инфекцией, это нормально вообще? На данный момент родители пишут во все инстанции, если не будет реакции, будем обращаться в Генпрокуратуру и по всем соцсетям и СМИ, мы обязательно расскажем об этом лагере, он будет греметь по России! Как такое допустимо, объясните?» — написала Альбина.
Грязный пол в душеГрязный пол в душе
Насекомые в лагереНасекомые в лагере
Насекомые в лагереНасекомые в лагере
Грязный пол в душе
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

К жалобе присоединилась ещё одна недовольная мама. Она рассказала, что в лагере якобы видели крыс.

«Уверяли, что Роспотребнадзор проверял лагерь и всё под контролем. Но только на бумаге. На самом деле там всё осталось так же. Насекомые ещё ладно, но крысы, бегающие по детям, — это перебор!» — высказалась Наталия.

Министерство образования Белгородской области ответило на претензии родителей. В ведомстве сообщили, что в лагерь уже направлены представители региона для проверки.

Для проверки условий пребывания детей в лагерь направлены представители области. Управление Роспотребнадзора Республики Крым также проверяет изложенные факты. По результатам проверки родители будут проинформированы.
министерство образования Белгородской области

На лагерь «Юность» жалуются уже не в первый раз. Недавно там произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией.

Родители рассказывали о плохих условиях и в лагерях других регионов. Всего с мая по июнь в региональное правительство поступило 30 обращений.

В минобре ответили, что произошло с белгородскими детьми в Крыму
Узнать подробнее
Читайте также:
Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагеряхБелгородцам ответили на многочисленные просьбы увезти их из Омской областиВ белгородском Роспотребнадзоре рассказали о проверке загородных детских лагерей
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Крым#Родители#Проверка#Детский лагерь#Новости Белгорода#Антисанитария#Белгород#Министерство образования#Крысы
Подпишитесь
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
В Белгороде массово увольняют директоров школ?
Сегодня, 07:38
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02