«Отобьём Волчанск, пойдём на Белгород»: пленный бывший заключённый — о планах ВСУ

Нескольких его товарищей, которые решили обмануть систему и сбежать по дороге из тюрьмы, поймали и отправили на фронт. Они должны были отбить позиции, оставленные ВСУ в Волчанске. Некоторые из них попытались сбежать и оттуда. Двоим убийцам это удалось. Остальных рецидивистов поймали и предупредили, что при следующей попытке побега их расстреляют.