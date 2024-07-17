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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Боец ВСУ рассказал, что командование разрешило им посеять хаос в Белгороде

«Отобьём Волчанск, пойдём на Белгород»: пленный бывший заключённый — о планах ВСУ

17 июля 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

Боец ВСУ рассказал, что командование разрешило им посеять хаос в Белгороде

Недавно было опубликовано видео допроса из плена бывшего заключённого и военнослужащего ВСУ Дмитрия Ромаева. Он сдался Волчанске. По словам Дмитрия, ВСУ пообещали ему и его товарищам сначала вернуть Волчанск, а потом пойти на Белгород, чтобы творить там бесчинства. Подробности сообщает «РГ».

Недавно в Сети было опубликовано видео допроса военнослужащего Вооружённых сил Украины Дмитрия Ромаева. Он попал в плен в Волчанске.

Дмитрий — бывший заключённый, который был завербован в обмен на досрочное освобождение. У него было четыре судимости: за кражи, разбой, убийство и наркотики.

Нескольких его товарищей, которые решили обмануть систему и сбежать по дороге из тюрьмы, поймали и отправили на фронт. Они должны были отбить позиции, оставленные ВСУ в Волчанске. Некоторые из них попытались сбежать и оттуда. Двоим убийцам это удалось. Остальных рецидивистов поймали и предупредили, что при следующей попытке побега их расстреляют.

В отличие от своих товарищей, Ромаев не пытался сбежать. Он рассказал, что ВСУ обещали: сначала они «отобьют Волчанск», а затем пойдут на Белгород, где смогут делать всё, что захотят. Под этим подразумевались насилие, грабежи и хаос.

Но, оказавшись на фронте, Дмитрий быстро разочаровался. Он считает, что солдат, среди которых были и осуждённые, и обычные мобилизованные, отправили туда как пушечное мясо — просто чтобы они стали мишенями для выявления огневых точек противника.

Напомним, в июне из украинского плена вернулось четыре белгородца.

Четверо белгородцев вернулись из украинского плена
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Пленный#СВО
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