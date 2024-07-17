Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Недавно в Сети было опубликовано видео допроса военнослужащего Вооружённых сил Украины Дмитрия Ромаева. Он попал в плен в Волчанске.
Дмитрий — бывший заключённый, который был завербован в обмен на досрочное освобождение. У него было четыре судимости: за кражи, разбой, убийство и наркотики.
Нескольких его товарищей, которые решили обмануть систему и сбежать по дороге из тюрьмы, поймали и отправили на фронт. Они должны были отбить позиции, оставленные ВСУ в Волчанске. Некоторые из них попытались сбежать и оттуда. Двоим убийцам это удалось. Остальных рецидивистов поймали и предупредили, что при следующей попытке побега их расстреляют.
В отличие от своих товарищей, Ромаев не пытался сбежать. Он рассказал, что ВСУ обещали: сначала они «отобьют Волчанск», а затем пойдут на Белгород, где смогут делать всё, что захотят. Под этим подразумевались насилие, грабежи и хаос.
Но, оказавшись на фронте, Дмитрий быстро разочаровался. Он считает, что солдат, среди которых были и осуждённые, и обычные мобилизованные, отправили туда как пушечное мясо — просто чтобы они стали мишенями для выявления огневых точек противника.
Напомним, в июне из украинского плена вернулось четыре белгородца.