Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
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Updated Сегодня, 13:13
12 июля в Белгородской области — выходной. В эту дату отмечается День Прохоровского поля, где в 1943 году произошло одно из крупнейших танковых сражений. Однако, как оказалось, этот этап сражения на Курской дуге якобы полон «мифов», которые его значение немного меняют и преуменьшают.
Так, на официальном сайте историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» можно найти статью, посвящённую Прохоровскому сражению. Называется она «Прохоровское сражение — легенда и реальность», автором которой является военный историк из Германии Карл-Хайнц Фризер. Во второй части работы он пишет:
«Курская битва часто упоминается как поворотный пункт Второй мировой войны, фактически решившийся 12 июля 1943 года в крупнейшем танковом сражении в районе Прохоровки. Этот тезис встречается главным образом в советской историографии. <…> Создателем мифа о Прохоровке является генерал-лейтенант Ротмистров, командовавший 5-й гвардейской танковой армией, понёсшей 12 июля самые большие потери за всё время своего существования. Так как ему было необходимо оправдать себя перед Сталиным, он сочинил легенду о великой победе над 2-м танковым корпусом СС. Этот миф был также принят западными историками и существует по сей день».
По его мнению, сражение драматизировано, а в немецкой истории «видение этого сражения ещё более драматизировано». Далее учёный рассказывает о том, что якобы было на самом деле. К примеру, боевой техники было якобы намного меньше, как и потерь с обеих сторон. А также обращает внимание на измотанность армии Германии, когда советские солдаты, по словам Фризера, находились под действием «психотропных препаратов», из-за чего те не волновались за собственные жизни во время «транса». Как итог — Германия приняла решение отступить, продолжает историк, а не была разбита.
Статья, которая уже не первый год находится на сайте музея, вызвала волну негодования и возмущения у белгородцев. Жители области пишут под постами Вячеслава Гладкова и спрашивают, как материал допустили к размещению. А главное — зачем?
По мнению людей, эта работа — «дискредитация» музея самим музеем и «западное влияние», которое пагубно сказывается на мировоззрении молодёжи. Некоторые спрашивают мнение губернатора об этом материале.
«Если такое в диораме, тогда её срочно надо закрыть и провести тщательную проверку», — отвечают на жалобы другие белгородцы.
Для других публикация Карла-Хайнца Фризера на сайте музея стала поводом обратиться с заявлением в региональное отделение СУ СК России.
Публикацию прислали на обозрение и Роману Алёхину, курскому социальному аналитику и военному волонтёру. Её он прокомментировал так: «Это, пожалуй, самая профессиональная работа по дискредитации памяти и Красной Армии, которую я видел».
Журналистка Бел.Ру обратилась к представителям историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и заместителю директора по научной работе. Как ей сообщили, вопрос всё ещё обсуждается руководством. Поэтому ответ удалось получить только вместе с публикацией в официальных источниках учреждения.
В ней объяснили, что работа немецкого историка была частично переведена и опубликована в специальной рубрике «Курская битва. Немецкий взгляд» и добавлена на старый сайт 12 лет назад, откуда её и перенесли уже на существующий сегодня.
«В данной рубрике также был размещен ряд публикаций, воспоминаний и дневников участников операции „Цитадель“. <…> Размещением данных материалов руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта. Работа в архивах — в том числе и врагов Советского союза — является неотъемлемой частью исследовательской работы. Это дает возможность не просто ознакомиться с позицией врагов отечества, но продемонстрировать тенденциозность зарубежной историографии и установить историческую правду», — ответили на волновавший белгородцев вопрос.
В посте указано, что администрация музея-диорамы «внимательно относится к мнению общественности» и обдумает целесообразность нахождения на сайте статьи «Прохоровское сражение — легенда и реальность» Карла-Хайнца Фризера:
«Проверим данные высказывания на совместимость размещения в публичном пространстве. После проделанной работы привлечем ведущих историков, краеведов и экспертов страны, чтобы обсудить с ними это мнение».