Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал

По его мнению, сражение драматизировано, а в немецкой истории «видение этого сражения ещё более драматизировано». Далее учёный рассказывает о том, что якобы было на самом деле. К примеру, боевой техники было якобы намного меньше, как и потерь с обеих сторон. А также обращает внимание на измотанность армии Германии, когда советские солдаты, по словам Фризера, находились под действием «психотропных препаратов», из-за чего те не волновались за собственные жизни во время «транса». Как итог — Германия приняла решение отступить, продолжает историк, а не была разбита.