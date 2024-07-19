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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:13

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал

19 июля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Белгородцы жалуются на публикацию немецкого историка на сайте музея-диорамы

Статья немецкого историка о Прохоровском сражении на сайте музея «Огненная дуга» вызвала возмущение у белгородцев из-за «дезинформации» и «дискредитации» советской армии. Также вопросы вызвало само наличие работы на сайте и причины её публикации. Люди обращаются в СК. Что на это ответили в музее?

12 июля в Белгородской области — выходной. В эту дату отмечается День Прохоровского поля, где в 1943 году произошло одно из крупнейших танковых сражений. Однако, как оказалось, этот этап сражения на Курской дуге якобы полон «мифов», которые его значение немного меняют и преуменьшают.

Что случилось?

Так, на официальном сайте историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» можно найти статью, посвящённую Прохоровскому сражению. Называется она «Прохоровское сражение — легенда и реальность», автором которой является военный историк из Германии Карл-Хайнц Фризер. Во второй части работы он пишет:

«Курская битва часто упоминается как поворотный пункт Второй мировой войны, фактически решившийся 12 июля 1943 года в крупнейшем танковом сражении в районе Прохоровки. Этот тезис встречается главным образом в советской историографии. <…> Создателем мифа о Прохоровке является генерал-лейтенант Ротмистров, командовавший 5-й гвардейской танковой армией, понёсшей 12 июля самые большие потери за всё время своего существования. Так как ему было необходимо оправдать себя перед Сталиным, он сочинил легенду о великой победе над 2-м танковым корпусом СС. Этот миф был также принят западными историками и существует по сей день».
«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер
«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер
Фото: Сайт историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

По его мнению, сражение драматизировано, а в немецкой истории «видение этого сражения ещё более драматизировано». Далее учёный рассказывает о том, что якобы было на самом деле. К примеру, боевой техники было якобы намного меньше, как и потерь с обеих сторон. А также обращает внимание на измотанность армии Германии, когда советские солдаты, по словам Фризера, находились под действием «психотропных препаратов», из-за чего те не волновались за собственные жизни во время «транса». Как итог — Германия приняла решение отступить, продолжает историк, а не была разбита.

«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер
«Прохоровское сражение — легенда и реальность», Карл-Хайнц Фризер
Фото: Сайт историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

Реакция белгородцев

Статья, которая уже не первый год находится на сайте музея, вызвала волну негодования и возмущения у белгородцев. Жители области пишут под постами Вячеслава Гладкова и спрашивают, как материал допустили к размещению. А главное — зачем?

По мнению людей, эта работа — «дискредитация» музея самим музеем и «западное влияние», которое пагубно сказывается на мировоззрении молодёжи. Некоторые спрашивают мнение губернатора об этом материале.

«Если такое в диораме, тогда её срочно надо закрыть и провести тщательную проверку», — отвечают на жалобы другие белгородцы.
Жалобы жителей Белгородской областиЖалобы жителей Белгородской области
Жалобы жителей Белгородской областиЖалобы жителей Белгородской области
Жалобы жителей Белгородской областиЖалобы жителей Белгородской области
Жалобы жителей Белгородской области
Фото: Комментарии под постами на странице губернатора Белгородской области с=в социальных сетях

Для других публикация Карла-Хайнца Фризера на сайте музея стала поводом обратиться с заявлением в региональное отделение СУ СК России.

Жалобы жителей Белгородской областиЖалобы жителей Белгородской области
Жалобы жителей Белгородской области
Фото: Комментарии под постами на странице губернатора Белгородской области в социальных сетях

Публикацию прислали на обозрение и Роману Алёхину, курскому социальному аналитику и военному волонтёру. Её он прокомментировал так: «Это, пожалуй, самая профессиональная работа по дискредитации памяти и Красной Армии, которую я видел».

Пост о статье на сайте белгородского музеяПост о статье на сайте белгородского музея
Пост о статье на сайте белгородского музеяПост о статье на сайте белгородского музея
Пост о статье на сайте белгородского музеяПост о статье на сайте белгородского музея
Пост о статье на сайте белгородского музеяПост о статье на сайте белгородского музея
Пост о статье на сайте белгородского музея
Фото: Telegram-канал Романа Алёхина

Что на это ответили в самом музее?

Журналистка Бел.Ру обратилась к представителям историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и заместителю директора по научной работе. Как ей сообщили, вопрос всё ещё обсуждается руководством. Поэтому ответ удалось получить только вместе с публикацией в официальных источниках учреждения.

В ней объяснили, что работа немецкого историка была частично переведена и опубликована в специальной рубрике «Курская битва. Немецкий взгляд» и добавлена на старый сайт 12 лет назад, откуда её и перенесли уже на существующий сегодня.

«В данной рубрике также был размещен ряд публикаций, воспоминаний и дневников участников операции „Цитадель“. <…> Размещением данных материалов руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта. Работа в архивах — в том числе и врагов Советского союза — является неотъемлемой частью исследовательской работы. Это дает возможность не просто ознакомиться с позицией врагов отечества, но продемонстрировать тенденциозность зарубежной историографии и установить историческую правду», — ответили на волновавший белгородцев вопрос.

В посте указано, что администрация музея-диорамы «внимательно относится к мнению общественности» и обдумает целесообразность нахождения на сайте статьи «Прохоровское сражение — легенда и реальность» Карла-Хайнца Фризера:

«Проверим данные высказывания на совместимость размещения в публичном пространстве. После проделанной работы привлечем ведущих историков, краеведов и экспертов страны, чтобы обсудить с ними это мнение».
Официальное заявлениеОфициальное заявление
Официальное заявление
Фото: Telegram-канал музея
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