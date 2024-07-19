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Екатерина Мизулина

«Требую публичных извинений»: Мизулина отреагировала на статью белгородского музея

19 июля 2024, 13:29
Фото: ligainternet.ru
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина потребовала проверить руководство музея-диорамы в Белгороде

19 июля медиа начали распространять статью с сайта музея-диорамы в Белгороде, которая в итоге дошла и до главы «Лиги безопасного интернета». На публикацию отреагировала Екатерина Мизулина и потребовала удалить текст, а руководство музея — извиниться.

В своём Telegram-канале директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала статью на сайте музея-диорамы «Курская битва» в Белгороде.

Статья является частичным переводом текста немецкого военного историка, полковника Бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера «Миф о Прохоровке», который был опубликован в 2003 году в сборнике «Германский рейх и Вторая Мировая война».

Как сообщило руководство музея на своих страницах в соцсетях, публикацию на сайте разместили 12 лет назад — в 2012 году — в специальной рубрике «Курская битва. Немецкий взгляд».

Екатерина Мизулина опубликовала скриншоты статьи и назвала написанный в них текст «дичью». Её оскорбило, что руководство музея-диорамы не только не удалило «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов», но и не принесло извинений.

В музее сообщили, что считают важным освещать разный взгляд на Вторую мировую войну, но пообещали пересмотреть целесообразность публикации.

«Серьёзно? То есть они собираются обсуждать бредовые тексты о том, что солдаты Красной армии шли в бой под Прохоровкой, выпив „водку“ или под воздействием психотропных препаратов, как пишет немец? Как внучка участника Великой Отечественной войны я глубоко лично оскорблена публикацией этих материалов и действиями руководства музея. У меня просто нет слов. Я требую публичных извинений и привлечения к ответственности всех должностных лиц музея», — написала Екатерина.

Недавно Екатерина Мизулина обратила внимание на белгородского треш-блогера трансгендера. Тогда она сообщила, что обратилась в МВД России и попросила провести проверку.

Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
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