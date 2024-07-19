«Требую публичных извинений»: Мизулина отреагировала на статью белгородского музея

Екатерина Мизулина опубликовала скриншоты статьи и назвала написанный в них текст «дичью». Её оскорбило, что руководство музея-диорамы не только не удалило «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов», но и не принесло извинений.