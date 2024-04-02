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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

Видео белгородского тиктокера проверит следком

Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»

2 апреля 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney

Видео белгородского тиктокера проверит следком

Видео показала Екатерина Мизулина на своих страницах в соцсетях. Она сообщила, что будет проведена проверка.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео тиктокера из Белгородской области, который сочувствует террористам, напавшим на людей в «Крокусе».

«Мне настолько жалко этих людей, хочется устроить скандал всем. Кто-то говорит, что нужно посадить их на пожизненное или вообще смертную казнь. Вы адекватные люди? Я, конечно, понимаю, что погибло много людей, много пострадавших. Но в чём суть?» — рассуждает юноша на видео.

Екатерина Мизулина сообщила, что это видео будет направлено в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

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