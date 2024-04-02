Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео тиктокера из Белгородской области, который сочувствует террористам, напавшим на людей в «Крокусе».
«Мне настолько жалко этих людей, хочется устроить скандал всем. Кто-то говорит, что нужно посадить их на пожизненное или вообще смертную казнь. Вы адекватные люди? Я, конечно, понимаю, что погибло много людей, много пострадавших. Но в чём суть?» — рассуждает юноша на видео.
Екатерина Мизулина сообщила, что это видео будет направлено в Следственный комитет с просьбой провести проверку.