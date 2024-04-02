Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»

«Мне настолько жалко этих людей, хочется устроить скандал всем. Кто-то говорит, что нужно посадить их на пожизненное или вообще смертную казнь. Вы адекватные люди? Я, конечно, понимаю, что погибло много людей, много пострадавших. Но в чём суть?» — рассуждает юноша на видео.