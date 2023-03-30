Белгородский треш-блогер Станислав Базаров пытался сбежать из России

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Сети сообщают о задержании треш-блогера из Старого Оскола Стасика Кудрявого (Станислав Базаров). Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, молодой человек «в крайне отвратительной форме оскорблял чувства верующих».
Накануне Мизулиной прислали видео со Станиславом, оригинал которого она не стала публиковать «по этическим соображениям». Она отметила, что некоторые люди делают вызывающие поступки исключительно ради мнимой популярности.
«Вообще это печальная картина. Молодой человек, которому требуется помощь и реабилитация как наркозависимому. Занимается проституцией чуть ли не с несовершеннолетнего возраста, причём его мама в курсе и одобряет эту деятельность. Сам он не скрывает этого и даже гордится», — заявила Мизулина в своём Telegram-канале.
Также директор Лиги безопасного интернета считает, что в данном случае речь может идти не только о пресечении фактов оскорбления чувств верующих — это «скорее последствия употребления наркотиков».
Сам Станислав в Telegram-канале написал о том, что его выводят из самолёта. Мизулину он «поблагодарил» за то, что он теперь «звезда».