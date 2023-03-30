Белгородский треш-блогер Станислав Базаров пытался сбежать из России

«Вообще это печальная картина. Молодой человек, которому требуется помощь и реабилитация как наркозависимому. Занимается проституцией чуть ли не с несовершеннолетнего возраста, причём его мама в курсе и одобряет эту деятельность. Сам он не скрывает этого и даже гордится», — заявила Мизулина в своём Telegram-канале.