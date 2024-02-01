На ветеринара из Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Ветеринар из Старого Оскола попалась на дискредитации ВС РФ. Публикации сомнительного содержания заметили в соцсетях.
Женщина публиковала видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. На одном из видео она оставила подпись, что она делает это уже в течение двух лет. Однако публикации увидели подписчики директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
«Радуется, что её два года никто не замечает. Ну что ж, её заметили мои подписчики. Мы направили инфо в полицию», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.
Она добавила, что на оскольчанку составили протокол об административном нарушении из-за дискредитации армии. Материалы дела уже передали в суд.
Напомним, в декабре прошлого года жителя Шебекинского округа добавили в список террористов-экстремистов. Всего в этом перечне находятся 26 человек из Белгородской области.