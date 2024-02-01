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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Ветеринар из Старого Оскола поддерживает Зеленского

На ветеринара из Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ

1 февраля 2024, 16:43
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Ветеринар из Старого Оскола поддерживает Зеленского

Белгородка попалась на дискредитации армии в интернете

Жительница Старого Оскола в соцсетях делилась видео, где поддержала президента Украины Владимира Зеленского. Публикации заметила Екатерина Мизулина. Дело дошло до полиции, рассказала директор Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале.

Ветеринар из Старого Оскола попалась на дискредитации ВС РФ. Публикации сомнительного содержания заметили в соцсетях.

Женщина публиковала видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. На одном из видео она оставила подпись, что она делает это уже в течение двух лет. Однако публикации увидели подписчики директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Радуется, что её два года никто не замечает. Ну что ж, её заметили мои подписчики. Мы направили инфо в полицию», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Она добавила, что на оскольчанку составили протокол об административном нарушении из-за дискредитации армии. Материалы дела уже передали в суд.

Напомним, в декабре прошлого года жителя Шебекинского округа добавили в список террористов-экстремистов. Всего в этом перечне находятся 26 человек из Белгородской области.

Ветеринар из Старого Оскола поддерживает ЗеленскогоВетеринар из Старого Оскола поддерживает Зеленского
Ветеринар из Старого Оскола поддерживает ЗеленскогоВетеринар из Старого Оскола поддерживает Зеленского
Ветеринар из Старого Оскола поддерживает Зеленского
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Пополнение: ещё одного белгородца включили в список террористов и экстремистов
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Протокол#Белгород#Наталья Корявых#Екатерина Мизулина#Дискредитация ВС РФ
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