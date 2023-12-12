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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Жителя Шебекинского округа включили в перечень террористов и экстремистов

Пополнение: ещё одного белгородца включили в список террористов и экстремистов

12 декабря 2023, 13:14
Фото: Midjourney

Жителя Шебекинского округа включили в перечень террористов и экстремистов

Новые лица добавили в перечень сегодня, 12 декабря. В список среди прочих попал 29-летний житель села Ржавец Шебекинского округа.

Жителя Шебекинского округа добавили в список террористов-экстремистов. 29-летний мужчина числится в списке от Росфинмониторинга с 12 декабря.

В настоящий момент в списке террористов и экстремистов находится 26 человек из Белгородской области. Часть из них — 13 — жители Белгорода. Самой возрастной в списке стала 67-летняя женщина, самым молодым — 17-летний парень.

Напомним, что в январе в перечень внесли 19-летнюю студентку. Её планировали судить за дискредитацию ВС РФ и оправдание терроризма из-за сообщений и публикаций в соцсетях.

В октябре стало известно о включении в список 28-летнего тракториста из Ракитянского района. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и вступить в «Легион „Свобода России“»*.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам
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#Белгородская область#Террорист#Список#Белгород#Перечень#Росфинмониторинг#Экстремисты#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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