Пополнение: ещё одного белгородца включили в список террористов и экстремистов

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Жителя Шебекинского округа добавили в список террористов-экстремистов. 29-летний мужчина числится в списке от Росфинмониторинга с 12 декабря.
В настоящий момент в списке террористов и экстремистов находится 26 человек из Белгородской области. Часть из них — 13 — жители Белгорода. Самой возрастной в списке стала 67-летняя женщина, самым молодым — 17-летний парень.
Напомним, что в январе в перечень внесли 19-летнюю студентку. Её планировали судить за дискредитацию ВС РФ и оправдание терроризма из-за сообщений и публикаций в соцсетях.
В октябре стало известно о включении в список 28-летнего тракториста из Ракитянского района. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и вступить в «Легион „Свобода России“»*.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.