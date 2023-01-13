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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Уроженку Белгородской области внесли в перечень террористов и экстремистов

Сегодня, 16:20
Фото: pxhere.com
Девушка у окна.
19-летнюю студентку Олесю Кривцову будут судить за дискредитацию ВС РФ и оправдание терроризма из-за сообщений и публикаций в соцсетях.
Сюжет
СВО

Олеся Кривцова, студентка  Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, родилась в Белгородской области. С четырёх лет она жила в Северодвинске, теперь – в Архангельске.

Как сообщили в новостной службе 29.RU, в перечень экстремистов и террористов девушка попала из-за публикаций в соцсетях, а также сообщений в чате с однокурсниками, где состоит 26 человек.

Теперь студентке заблокируют все банковские счета. В месяц Кривцова сможет тратить только 10 тысяч рублей, а все операции свыше этой суммы, включая зарплату, приостановят на пять рабочих дней.

Олесе Кривцовой также запрещено вступать в наследство и получать страховые выплаты. Сейчас девушка находится под домашним арестом.

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#Александра Склярова#Общество#СВО#Белгородская область#Архангельск#Экстремизм#Терроризм
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