Уроженку Белгородской области внесли в перечень террористов и экстремистов

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Олеся Кривцова, студентка Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, родилась в Белгородской области. С четырёх лет она жила в Северодвинске, теперь – в Архангельске.
Как сообщили в новостной службе 29.RU, в перечень экстремистов и террористов девушка попала из-за публикаций в соцсетях, а также сообщений в чате с однокурсниками, где состоит 26 человек.
Теперь студентке заблокируют все банковские счета. В месяц Кривцова сможет тратить только 10 тысяч рублей, а все операции свыше этой суммы, включая зарплату, приостановят на пять рабочих дней.
Олесе Кривцовой также запрещено вступать в наследство и получать страховые выплаты. Сейчас девушка находится под домашним арестом.