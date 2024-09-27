Белгородские депутаты изменили порядок предоставления выплаты в 100 тысяч рублей

Избранники народа внесли изменения в закон Белгородской области о дополнительных мерах поддержки граждан на территории региона. Речь идёт о предоставлении выплаты в размере 100 тысяч рублей. Теперь её смогут получить не все желающие.