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2024
Белгородскую волонтёрку Россинскую внесли в список террористов и экстремистов
27 сентября, 12:12
В перечень террористов и экстремистов попала молодая белгородка
Список террористов и экстремистов обновили 3 апреля. В него, включая белгородку, вошли 22 человека.
3 апреля, 15:17
2023
Пополнение: ещё одного белгородца включили в список террористов и экстремистов
12 декабря 2023, 13:14
Проявившие себя в ходе СВО белгородцы смогут бесплатно получить земельный участок
6 июля 2023, 11:15
На что и когда смогут потратить региональный материнский капитал белгородцы
12 апреля 2023, 13:48
Глава в ответе: Гладков обнародовал контакты всех руководителей районов
В целях борьбы с фейковой информацией страницы глав муниципалитетов Белгородской области собрали в одном месте.
18 января 2023, 20:29
2022
Гладков поручил создать реестр родственников мобилизованных для оказания медпомощи
10 октября 2022, 06:25
В Белгороде нашли группу в соцсети с признаками нелегального кредитора
«Автовыкуп | Займы под залог авто | Белгород» в соответствующий список внёс Банк России.
30 сентября 2022, 15:03
В белгородском минстрое объяснили рассылку писем строителям при мобилизации
От строительных компаний просят отправлять списки сотрудников, которые работают только по критически важным специальностям, пишет Go31.
24 сентября 2022, 06:55
Белгородские депутаты изменили порядок предоставления выплаты в 100 тысяч рублей
Избранники народа внесли изменения в закон Белгородской области о дополнительных мерах поддержки граждан на территории региона. Речь идёт о предоставлении выплаты в размере 100 тысяч рублей. Теперь её смогут получить не все желающие.
24 июня 2022, 11:42

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