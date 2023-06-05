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Минобороны РФ: более 10 террористов ликвидировали в Белгородской области

5 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI
Противник пытался форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Как сообщили в военном ведомстве, террористов уничтожили ударами авиации и артиллерии.
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СВО

В Минобороны РФ поделились новыми подробностями атаки на Белгородскую область, которая произошла накануне. По информации ведомства, 4 июня две группы ДРГ пытались проникнуть на территорию РФ в районе Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Эту попытку сорвали подразделения ВС РФ и пограничники.

Около 13:00 противник попытался форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Происходило это на фоне сильного обстрела.

Сообщается, что в итоге ударами авиации и артиллерии «террористические формирования киевского режима были уничтожены». Ликвидировано более 10 человек, две лодки, бронемашина.

Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских миномётных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе харьковкого Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab. С них наносили удары по территории РФ.

Атаку украинской ДРГ на Новую Таволжанку отразили
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#Инна Рогова#ДРГ#Террористы#Атака#Пограничники#Минобороны рф#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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