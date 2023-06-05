Минобороны РФ: более 10 террористов ликвидировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Минобороны РФ поделились новыми подробностями атаки на Белгородскую область, которая произошла накануне. По информации ведомства, 4 июня две группы ДРГ пытались проникнуть на территорию РФ в районе Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Эту попытку сорвали подразделения ВС РФ и пограничники.
Около 13:00 противник попытался форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Происходило это на фоне сильного обстрела.
Сообщается, что в итоге ударами авиации и артиллерии «террористические формирования киевского режима были уничтожены». Ликвидировано более 10 человек, две лодки, бронемашина.
Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских миномётных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе харьковкого Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab. С них наносили удары по территории РФ.