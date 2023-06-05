Минобороны РФ: более 10 террористов ликвидировали в Белгородской области

Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских миномётных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе харьковкого Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab. С них наносили удары по территории РФ.