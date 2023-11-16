Участвовавший в нападении на приграничье террорист получил пожизненное заочно

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Организатора атаки на брянские сёла в составе вооружённого формирования «Русский добровольческий корпус» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к пожизненному заключению. Речь идёт о событиях марта 2023 года.
Сообщается, что Второй западный окружной военный суд в Москве в закрытом режиме заочно рассмотрел уголовное дело против Капустина. Фигурант является организатором нападения на приграничные сёла в Брянской области. Как уточнили в суде, Капустину назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта. Его обвиняли в госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и по другим статьям. По данным ТАСС, Капустин объявлен в международный розыск.