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Published Сегодня, 11:54

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Организатор атаки на Брянскую область заочно получил срок

Участвовавший в нападении на приграничье террорист получил пожизненное заочно

16 ноября 2023, 11:54
Фото: Midjourney

Организатор атаки на Брянскую область заочно получил срок

Военный суд в Москве рассмотрел заочно уголовное дело в отношении Дениса Капустина (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Подробности сообщают «Брянские новости».
Сюжет
Суд

Организатора атаки на брянские сёла в составе вооружённого формирования «Русский добровольческий корпус» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к пожизненному заключению. Речь идёт о событиях марта 2023 года.

Сообщается, что Второй западный окружной военный суд в Москве в закрытом режиме заочно рассмотрел уголовное дело против Капустина. Фигурант является организатором нападения на приграничные сёла в Брянской области. Как уточнили в суде, Капустину назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта. Его обвиняли в госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и по другим статьям. По данным ТАСС, Капустин объявлен в международный розыск.

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#Суд#Брянская область#Наталья Корявых#Приграничье#СВО#Пожизненное заключение#Денис Капустин#РДК
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