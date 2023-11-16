Участвовавший в нападении на приграничье террорист получил пожизненное заочно

Организатора атаки на брянские сёла в составе вооружённого формирования «Русский добровольческий корпус» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к пожизненному заключению. Речь идёт о событиях марта 2023 года.