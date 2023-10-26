Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам

Posted Вчера, 12:55
Published Вчера, 12:55
Modified Вчера, 13:05
Updated Вчера, 13:05
По известным данным, 28-летний житель Ракитянского района пытался незаконно пересечь границу и вступить в ряды ВСУ. К этому мужчина основательно подготовился: изучил порядок вступления в запрещённую на территории России организацию, связался с кураторами и заполнил необходимую анкету. Но перейти через границу белгородец не успел: его задержали на территории региона.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 («Приготовление к государственной измене») и по части 2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Недавно стало известно, что белгородца включили в реестр террористов и экстремистов. Список опубликовали на сайте Росфинмонторинга. Ранее информация о том, что он пытался перейти границу с Украиной и вступить в «Легион „Свобода России“»*, не подтверждалась.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.