Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам

По известным данным, 28-летний житель Ракитянского района пытался незаконно пересечь границу и вступить в ряды ВСУ. К этому мужчина основательно подготовился: изучил порядок вступления в запрещённую на территории России организацию, связался с кураторами и заполнил необходимую анкету. Но перейти через границу белгородец не успел: его задержали на территории региона.