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Posted Вчера, 12:55

Published Вчера, 12:55

Modified Вчера, 13:05

Updated Вчера, 13:05

ФСБ задержала 28-летнего белгородца за попытку вступить в ВСУ

Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам

26 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI

ФСБ задержала 28-летнего белгородца за попытку вступить в ВСУ

Тракторист из Ракитянского района планировал вступить в ряды ВСУ, ознакомился с правилами вступления в запрещённую организацию и заполнил необходимую анкету. Его поймали во время попытки незаконно пересечь границу, сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

По известным данным, 28-летний житель Ракитянского района пытался незаконно пересечь границу и вступить в ряды ВСУ. К этому мужчина основательно подготовился: изучил порядок вступления в запрещённую на территории России организацию, связался с кураторами и заполнил необходимую анкету. Но перейти через границу белгородец не успел: его задержали на территории региона.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 («Приготовление к государственной измене») и по части 2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Недавно стало известно, что белгородца включили в реестр террористов и экстремистов. Список опубликовали на сайте Росфинмонторинга. Ранее информация о том, что он пытался перейти границу с Украиной и вступить в «Легион „Свобода России“»*, не подтверждалась.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов
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#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Терроризм#Тракторист#Белгород#Александра Склярова
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