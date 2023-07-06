С матери погибшего под Белгородом срочника сняли обвинения в дискредитации ВС РФ

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мать погибшего под Белгородом срочника из Тюменской области больше не обвиняют в дискредитации ВС РФ. Как рассказала сама женщина, дело закрыли в связи с отсутствием состава дискредитации. Необходимые документы уже подписаны.
Как пишет издание, протокол на женщину составили после выхода интервью. Сама мать погибшего предполагает, что донос на неё написали из-за фразы «когда началась в****».
О ситуации стало известно ещё в июне. 19-летний срочник погиб в конце 2022 года в Белгородской области на границе с Украиной. Его мама тем временем переехала в Башкирию.