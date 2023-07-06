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С матери погибшего под Белгородом срочника сняли обвинения в дискредитации ВС РФ

6 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI
Дело закрыли в связи с отсутствием состава дискредитации, рассказала женщина. Необходимые документы уже подписали, сообщает издание «Наш город».
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СВО

Мать погибшего под Белгородом срочника из Тюменской области больше не обвиняют в дискредитации ВС РФ. Как рассказала сама женщина, дело закрыли в связи с отсутствием состава дискредитации. Необходимые документы уже подписаны.

Как пишет издание, протокол на женщину составили после выхода интервью. Сама мать погибшего предполагает, что донос на неё написали из-за фразы «когда началась в****».

О ситуации стало известно ещё в июне. 19-летний срочник погиб в конце 2022 года в Белгородской области на границе с Украиной. Его мама тем временем переехала в Башкирию.

Мать погибшего под Белгородом срочника заявила, что её обвинили в дискредитации ВС РФ
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Протокол#Дискредитация ВС РФ#Срочник#Гибель#Донос#СВО#Тюмень
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