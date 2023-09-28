За дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили 23 протокола

По пять дел рассмотрели в Октябрьском районном суде Белгорода, Старооскольском горсуде и в 26-м гарнизонном военном суде. Ещё три дела изучили в Волоконовском районе, два — в Новооскольском горокруге. По одному административному протоколу рассмотрели в Свердловском, Грайворонском и Шебекинском районных судах.