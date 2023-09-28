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Published Сегодня, 13:53

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За дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили 23 протокола

За дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили 23 протокола

28 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
В общей сумме жителям региона назначили более 670 тыс. рублей штрафа. Подробную статистику узнали журналисты «Фонаря».
Сюжет
Суд

В Белгородской области за дискредитацию ВС РФ составили 23 административных протокола. В общей сложности жителям региона назначили более 670 тыс. рублей штрафа.

По пять дел рассмотрели в Октябрьском районном суде Белгорода, Старооскольском горсуде и в 26-м гарнизонном военном суде. Ещё три дела изучили в Волоконовском районе, два — в Новооскольском горокруге. По одному административному протоколу рассмотрели в Свердловском, Грайворонском и Шебекинском районных судах.

Так, например, студент индустриального колледжа Белгорода Вадим Бурлаков вышел на Соборную площадь с плакатом против частичной мобилизации, а бывший преподаватель БелГУ Татьяна Новикова написала несколько комментариев, которые, как решил суд, дискредитировали СВО. За это белгородцам выписали штрафы по 30 тыс. рублей.

На 40 тыс. рублей оштрафовали Андрея Калашникова, который вышел к Вечному огню у Соборной площади с предложением обняться.

По 40 тыс. рублей заплатили мать с дочерью: Лариса Мышеловка с дочерью раздавала листовки с политическим содержанием на Свято-Троицком бульваре. Ещё одного белгородца осудили за надпись на придорожной стеле — ему назначили 45 тыс. рублей штрафа.

За публикацию антивоенных видео в соцсетях к ответственности привлекли двоих белгородцев. Им пришлось заплатить по 40 тыс. рублей.

А в мае 2022 года на стене одной из школ Старого Оскола появилась надпись с буквой Z и нацистской свастикой. За это Старооскольский суд оштрафовал жителя на 40 тыс. рублей.

Студент, которого осудили за пикет против мобилизации, не смог обжаловать решение
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#Белгородская область#Старый Оскол#Суд#Белгород#Александра Склярова#Дискредитация ВС РФ#Административный протокол
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