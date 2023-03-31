Курского учителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

В суде учитель свою вину не признал и пояснил, что на подобные высказывания его спровоцировали сами школьники. С его слов, они знали отношение преподавателя к СВО, но спровоцировали обсуждение темы. Также мужчина полагал, что административная ответственность за мнение является незаконной.