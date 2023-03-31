Курского учителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
В Курской области оштрафовали учителя за дискредитацию ВС РФ. Дело рассматривал Курский районный суд. В своей должности местный житель работал два года.
Согласно материалам дела, на уроке обществознания в десятом классе 6 апреля 2022 года педагог негативно высказался о действиях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал его слова и показал отцу. Родитель обратился в полицию.
В суде учитель свою вину не признал и пояснил, что на подобные высказывания его спровоцировали сами школьники. С его слов, они знали отношение преподавателя к СВО, но спровоцировали обсуждение темы. Также мужчина полагал, что административная ответственность за мнение является незаконной.
В Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области отметили, что ранее учителя привлекали к ответственности за распитие алкоголя в общественном месте и курение в неположенном месте. Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.