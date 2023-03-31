Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Курского учителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

31 марта 2023, 10:58
Фото: 1MI
На уроке обществознания ещё в 2022 году преподаватель отрицательно высказался о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации. Дело против педагога рассматривал Курский райсуд, сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

В Курской области оштрафовали учителя за дискредитацию ВС РФ. Дело рассматривал Курский районный суд. В своей должности местный житель работал два года.

Согласно материалам дела, на уроке обществознания в десятом классе 6 апреля 2022 года педагог негативно высказался о действиях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал его слова и показал отцу. Родитель обратился в полицию.

В суде учитель свою вину не признал и пояснил, что на подобные высказывания его спровоцировали сами школьники. С его слов, они знали отношение преподавателя к СВО, но спровоцировали обсуждение темы. Также мужчина полагал, что административная ответственность за мнение является незаконной.

В Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области отметили, что ранее учителя привлекали к ответственности за распитие алкоголя в общественном месте и курение в неположенном месте. Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Курский преподаватель пойдёт под суд за негативное высказывание о ВС РФ на уроке
Узнать подробнее
Читайте также:
МВД объявило в розыск обвиняемую в дискредитации армии уроженку Белгородской областиГосдума приняла законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВОДепутат слушал послание президента с лапшой на ушах и попал под дело о дискредитации
#Наталья Корявых#Курская область#Суд#Общество#Спецоперация#Штраф#Наказание#Дискредитация ВС РФ#Учитель#Обществознание#Черноземье
Подпишитесь
Болото с утками у дома: грунтовые воды затапливают жилые участки под Белгородом
Сегодня, 13:22
Сергачёва не лишат мандата депутата за отсутствие на заседаниях Белгородской думы
Сегодня, 13:12
В Белгороде обсудят правила установки ограждений возле многоэтажек
Сегодня, 12:34
Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 08:53
Хозяйки рудной горы
Сегодня, 10:00
В Белгородской области прошёл первый этап проекта предотвращения детской преступности
Сегодня, 11:15