Мизулина потребовала проверить треш-блогера трансгендера из Белгородской области

В марте 2023 года прославился ещё один белгородский треш-блогер. Староосколец Станислав Базаров пытался сбежать из России, его задержали. На другую жительницу Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тогда Екатерина Мизулина обратила внимание на её видео в соцсетях, где девушка поддержала президента Украины Владимира Зеленского.