Мизулина потребовала проверить треш-блогера трансгендера из Белгородской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В своём Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала о том, что обратилась в МВД России с просьбой провести проверку треш-блогера трансгендера из Белгородской области.
Как сообщила Мизулина, в соцсетях трансгендер записывает видео, в которых желает русским смерти и дискредитирует армию РФ. На других своих видео блогер донимает прохожих пенсионеров неприличными предложениями.
В марте 2023 года прославился ещё один белгородский треш-блогер. Староосколец Станислав Базаров пытался сбежать из России, его задержали. На другую жительницу Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тогда Екатерина Мизулина обратила внимание на её видео в соцсетях, где девушка поддержала президента Украины Владимира Зеленского.
В апреле 2024 года после обращения Мизулиной собирались проверить белгородского тиктокера, который сочувствовал террористам, напавшим на людей в ТЦ «Крокус».