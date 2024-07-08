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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Полиция

Мизулина потребовала проверить треш-блогера трансгендера из Белгородской области

8 июля 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Полиция
Белгородского треш-блогера трансгендера заметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Блогер в своих видео «желал смерти русским». Мизулина сообщила, что уже обратилась в МВД России и попросила провести проверку.

В своём Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала о том, что обратилась в МВД России с просьбой провести проверку треш-блогера трансгендера из Белгородской области.

Как сообщила Мизулина, в соцсетях трансгендер записывает видео, в которых желает русским смерти и дискредитирует армию РФ. На других своих видео блогер донимает прохожих пенсионеров неприличными предложениями.

В марте 2023 года прославился ещё один белгородский треш-блогер. Староосколец Станислав Базаров пытался сбежать из России, его задержали. На другую жительницу Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тогда Екатерина Мизулина обратила внимание на её видео в соцсетях, где девушка поддержала президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле 2024 года после обращения Мизулиной собирались проверить белгородского тиктокера, который сочувствовал террористам, напавшим на людей в ТЦ «Крокус».

Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Трансгендер#Белгород#Екатерина Мизулина#Треш-блогер
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