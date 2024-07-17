bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Кремле объяснили новые ограничения в приграничье, а под Белгородом погибли ещё двое

В Кремле объяснили новые ограничения в приграничье, а под Белгородом погибли ещё двое

17 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 17 июля, под Белгородом погибла молодая супружеская пара, ранен ещё один человек. В Кремле в то же время объяснили новые ограничения в регионе из-за обстрелов. Кроме того, выяснились новые подробности в деле замминистра ЖКХ.

Новые жертвы ВСУ

В результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в хуторе Церковный Белгородского района погибли работники предприятия «Агро-Белогорье», которые по совместительству были супружеской парой. Погибших звали Ксения (1994 г. р.) и Виталий (1990 г. р.) Шумиловы. У них остались двое несовершеннолетних детей.

Виталий выполнял обязанности электрика по ремонту электротехники, а Ксения была ответственна за участок разведения свиней.

Фирма «Агро-Белогорье» пообещала оказать финансовую помощь семьям погибших: близкие получат одноразовую выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, компания готова заняться организацией похорон.

Также сегодня в результате обстрела пострадал житель Новой Таволжанки. У него осколочное ранение шеи.

У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Узнать подробнее

Зачем нужны ограничения на въезд в сёла?

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков пояснил, что установление новых ограничений в 14 населённых пунктах Белгородской области связано с желанием обеспечить безопасность жителей.

В настоящее время в Харьковской области продолжается процесс создания санитарной зоны, из-за чего обстановка в белгородском приграничье накалилась. Введение ограничений, по словам пресс-секретаря, не означает, что операция провалилась.

В мае Владимир Путин заявил, что текущая операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении является ответом на обстрелы приграничных областей.

Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Узнать подробнее

Новые подробности в деле замминистра ЖКХ

По данным следствия, Веронику Новикову, бывшего замминистра регионального ЖКХ, в передаче взятки от директора нескольких строительных коммерческих организаций поддерживал её близкий родственник, который, как подтверждает источник Бел.Ру, является её супругом.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере»). Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Известно, что обвиняемого фиктивно трудоустроили в одну из строительных компаний в 2021 году. С октября того года по март 2024 года он получал денежные средства под видом заработной платы на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, директор коммерческой организации в течение семи месяцев оплачивал через обвиняемого строительные материалы, предназначенные для строительства личного дома Вероники Новиковой.

ФСБ также установила, что общая сумма переданной взятки составила 4,2 миллиона рублей. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления.

В громком деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ появился новый фигурант
Узнать подробнее
Читайте также:
Три из 10: белгородцев не заинтересовала приватизация нежилых помещений от мэрииИзвестный актёр поддержал идею снять фильм о БелгородеВ мэрии Белгорода объяснили, что не так с водой в фонтане одного из парков
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Итоги#Новости Белгорода#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь
У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Сегодня, 12:42
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Сегодня, 11:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11