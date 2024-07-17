В Кремле объяснили новые ограничения в приграничье, а под Белгородом погибли ещё двое

Сегодня, 17 июля, под Белгородом погибла молодая супружеская пара, ранен ещё один человек. В Кремле в то же время объяснили новые ограничения в регионе из-за обстрелов. Кроме того, выяснились новые подробности в деле замминистра ЖКХ.

Новые жертвы ВСУ Зачем нужны ограничения на въезд в сёла? Новые подробности в деле замминистра ЖКХ