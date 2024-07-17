В Кремле объяснили новые ограничения в приграничье, а под Белгородом погибли ещё двое

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в хуторе Церковный Белгородского района погибли работники предприятия «Агро-Белогорье», которые по совместительству были супружеской парой. Погибших звали Ксения (1994 г. р.) и Виталий (1990 г. р.) Шумиловы. У них остались двое несовершеннолетних детей.
Виталий выполнял обязанности электрика по ремонту электротехники, а Ксения была ответственна за участок разведения свиней.
Фирма «Агро-Белогорье» пообещала оказать финансовую помощь семьям погибших: близкие получат одноразовую выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, компания готова заняться организацией похорон.
Также сегодня в результате обстрела пострадал житель Новой Таволжанки. У него осколочное ранение шеи.
Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков пояснил, что установление новых ограничений в 14 населённых пунктах Белгородской области связано с желанием обеспечить безопасность жителей.
В настоящее время в Харьковской области продолжается процесс создания санитарной зоны, из-за чего обстановка в белгородском приграничье накалилась. Введение ограничений, по словам пресс-секретаря, не означает, что операция провалилась.
В мае Владимир Путин заявил, что текущая операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении является ответом на обстрелы приграничных областей.
По данным следствия, Веронику Новикову, бывшего замминистра регионального ЖКХ, в передаче взятки от директора нескольких строительных коммерческих организаций поддерживал её близкий родственник, который, как подтверждает источник Бел.Ру, является её супругом.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере»). Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Известно, что обвиняемого фиктивно трудоустроили в одну из строительных компаний в 2021 году. С октября того года по март 2024 года он получал денежные средства под видом заработной платы на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.
Кроме того, директор коммерческой организации в течение семи месяцев оплачивал через обвиняемого строительные материалы, предназначенные для строительства личного дома Вероники Новиковой.
ФСБ также установила, что общая сумма переданной взятки составила 4,2 миллиона рублей. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления.